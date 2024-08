Anabel Pantoja comparte su alegría por el concierto de su tía y se muestra esquiva respecto a la venta de Cantora

Anabel Pantoja ha compartido sus impresiones tras el reciente concierto de su tía Isabel Pantoja, que ha reunido a cerca de 4.000 personas en su vuelta a los escenarios en Castellón. La sobrina de la tonadillera ha expresado su entusiasmo y satisfacción con la velada: "Estupendo, genial. Bueno, vosotros lo habéis visto, ¿no? Pues me alegro que lo hayáis visto y hayáis visto a toda su gente con ella". A pesar de la gran recepción del concierto, su ausencia en el escenario durante la interpretación de "El Garlochí" llamó la atención de los allí presentes, ya que nos tiene acostumbrados a bailar esta canción junto a su tía. Sin embargo, ella ha restado importancia al asunto: "No, no, eso ya el público, el público con ella. Pero ya está bien, todo bien, todo perfecto". Además, se ha especulado sobre una cena que estaba prevista tras el concierto, pero Anabel ha aclarado que finalmente no ha habido tal evento. Al ser cuestionada sobre la salud de su tía y si se encontraba bien, la influencer ha centrado su atención en otros temas: "Perdón, es que tengo que buscar el mostrador y demás, ¿vale?". Tampoco ha revelado detalles sobre la venta de Cantora, explicando que es un tema que no tiene nada que ver con ella. La conversación también ha tocado aspectos personales, como el estado de la hija de Bernardo Pantoja durante su embarazo. La colaboradora de televisión ha sido elogiada por su apariencia, a lo que ha respondido con una sonrisa, agradeciendo los cumplidos. "Estás muy guapa, Anabel, te estás sentando fenomenal el embarazo", le han dicho. Finalmente, Anabel ha despedido a los medios con una gran sonrisa, asegurando que todo estaba bien y agradeciendo el interés mostrado en su familia. "Chicos, hasta luego, que vaya bien", ha concluido.

