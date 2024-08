Carolina Cerezuela confiesa que ha priorizado la familia al trabajo: "Está mereciendo mucho la pena"

Carolina Cerezuela ha confesado que este año ha decidido dar prioridad a los viajes en familia en lugar de centrarse en su carrera en televisión. "La tele ahora mismo no hay nada, es un año que estamos viajando excepcionalmente mucho, siempre hemos viajado mucho pero este año más y eso es incompatible. Necesito tener una agenda un poco libre para que Carlos me diga 'vamos' y yo diga, 'vamos'," comentó la actriz. "Está mereciendo mucho la pena, luego con muchos conciertos, eso sí. Cuando llegue septiembre los niños empiezan el cole y arrancamos otra vez temporada de música, conciertos, grabaciones, de música sí que hay". También ha querido compartir cómo es vivir en Palma de Mallorca, donde reside actualmente: "Bien, la verdad es que estamos disfrutando del mar, siempre con tiempo en familia, intentamos hacer nuestras escapadas, nuestros viajes y la verdad que bendita normalidad. Vivimos en un sitio donde la gente viene de vacaciones, de por sí un día a día es espectacular estar aquí, lo disfrutamos mucho". Sobre el desempeño de Rafa Nadal en las Olimpiadas, Carolina comenta: "Con nervios y con intensidad, como lo hemos vivido todos los espectadores. Yo no sé dónde te pones más nerviosa, si estando allí o a través de la tele que gritas y no te oye nadie. Lo hemos vivido con emoción y es una pena que hayan terminado antes de lo esperado. Siempre es un placer y un gusto ver jugar a Rafa, le queremos tanto y le miramos siempre con esa admiración que da igual el resultado, es Rafa en la pista y eso ya de por sí es una maravilla". Además, Carolina revela que su hijo Carlitos podría seguir los pasos de su padre en el tenis. "A ver, Carlitos es verdad que está encañonado con el tenis y le gusta mucho, juega mucho, pero mi hijo es un niño, tiene que ser niño, disfrutar. Hoy le gusta el tenis, pero si mañana cambia, cambia. No hay que acotarles tanto siendo tan pequeños. Creo que ellos son personas independientes".

