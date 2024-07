Liliana Fernández y Paula Soria no pueden sorprender a las brasileñas en voley playa

La pareja española formada por Liliana Fernández y Paula Soria ha perdido este martes contra la dupla brasileña Ana Patricia Silva y Eduarda Santos (21-12 y 21-13) en la segunda jornada del Grupo A de las Preliminares del torneo femenino de voley playa de los Juegos Olímpicos de Paris 2024, en una derrota 'esperada' ante las favoritas. No hubo lugar para la magia y la sorpresa en la puesta de sol tras la majestuosa Torre Eiffel. Las 'torres' que son Ana Patricia y Santos fueron insuperables para Lili Fernández y Paula Soria, que lo intentaron todo pero nada pudo con la gran superioridad de la pareja brasileña. Apenas 35 minutos de partido y dos rápidos sets. En el segundo, las españolas estuvieron algo más cerca de inquietar a la pareja sudamericana, pero del 14-10 y un posible 14-11 que no llegó se pasó al despegue definitivo de las brasileñas, que siguen líderes solventes en el grupo. Por su parte, Liliana y Paula están ahora mismo terceras pero dependen de sí mismas. En la tercera y última jornada serán las favoritas, sobre el papel, ante la pareja egipcia que forman Marwa Abdelhady y Doaa Elghobashy, que no han podido llevarse ningún set ni ante las brasileñas ni contra la pareja italiana. Las españolas se lo jugarán todo en la última jornada 'contra' (en la distancia) esta dupla italiana que forman Valentina Gottardi y Marta Menegatti. Si se cumplen los pronósticos y la pareja española gana a la de Egipto, y la brasileña 'ayuda' ganando a la italiana, Lili y Paula estarán clasificadas para octavos. De todos modos, con ganar a Marwa y Elghobashy podría ser suficiente, dado que las dos mejores parejas en tercera posición --la que ocuparía España en caso de triunfo italiano-- también lograrían el billete y, el resto de terceras, irían por la vía del 'mejor perdedor' a la lucha final por los octavos.

