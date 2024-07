El fútbol femenino vive un domingo de locura con el Australia-Zambia, el Brasil-Japón y el Francia-Canadá

El torneo de fútbol femenino de los Juegos Olímpicos de París vivió este domingo un día de locura, marcado sobre todo por lo sucedido en el Australia-Zambia donde se vieron once goles en un inusual 6-5 con victoria oceánica, mientras que en el grupo de España, Japón ganó a Brasil 1-2 con dos goles en el añadido del segundo tiempo, y Canadá amargó a la anfitriona Francia con un tanto en el minuto 112. La actual campeona del mundo lidera el Grupo C y ya está clasificada para los cuartos de final tras ganar con mucho sufrimiento a Nigeria por 1-0, pero todavía no sabe en qué posición lo hará ya que con seis puntos, aventaja en tres a Japón, a la que batió en su debut (2-1), y a Brasil, contra la que debe cerrar el próximo miércoles y ante la que le vale el empate para ser primera. El combinado brasileño venía de ganar a las nigerianas por 1-0 y rozaba ya el billete para los cuartos cuando dominaba por 1-0 a las niponas, que habían fallado un penalti antes del descanso, gracias a un tanto en el minuto 56 de Jheniffer que supo mantener hasta pasado el minuto 90. Entonces, en el 92, Japón logró el empate a través de otro penalti, anotado por Kuminagi, y cuando parecía que habría reparto de puntos, en el 96, Tanikawa lanzó un potente disparo que superó a Lorena para desatar la alegría en las 'Nadeshiko'. La otra gran 'locura' del domingo se vio en el Australia-Zambia del Grupo B, donde las australianas ganaron por 6-5 un choque en el que perdían 2-5 al inicio de la segunda parte tras un triplete de Barbra Banda y un doblete de Racheal Kundananji. Sin embargo, el combinado africano no fue capaz de contener la reacción de su rival, que fue capaz de empatar en poco más de 20 minutos y que se hizo con el triunfo en el minuto 90 con un tanto de Michelle Heyman que eliminó a las zambianas. Además, la jornada dejó también la goleada por 4-1 de los Estados Unidos, tetracampeona olímpica que también se clasificó para cuartos de final, ante una Alemania que demostró que no atraviesa su mejor momento y que se jugará su clasificación ante Australia. Finalmente, en el Grupo A, Colombia ganó por 2-0 a Nueva Zelanda con tantos de Marcela Restrepo y Leicy Santos, mientras que Francia perdió 1-2 contra Canadá que lleva cero puntos pese a ganar sus dos partidos por la sanción de seis puntos por espiar un entrenamiento del combinado neozelandés que le costó el puesto también a su seleccionadora, Bev Priestman. El equipo norteamericano dio un disgusto a los aficionados franceses tras remontar el 1-0 con un tanto de Vanessa Gilles en el duodécimo minuto de añadido.

