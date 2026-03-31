Robles afirma que la restricción en bases de EEUU "no rompe vínculo con la OTAN ni la responsabilidad de España"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, señaló que la decisión del Gobierno español de limitar el uso de las bases estadounidenses de Rota y Morón, así como del espacio aéreo nacional, para operaciones relacionadas con el conflicto en Irán no afecta en lo más mínimo a la continuidad ni a la función regular de estas instalaciones ni supone cambios estructurales en la cooperación militar internacional existente. Robles enfatizó que el trabajo desarrollado en las bases, que implican despliegues de aviones, barcos y personal español y estadounidense, permanece intacto, y las restricción se circunscribe exclusivamente a las actividades vinculadas a ataques sobre Irán. Según informó la agencia Europa Press, Robles defendió durante su comparecencia en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional que la medida tiene pleno respaldo en el cumplimiento del derecho internacional, reafirmando a la vez el compromiso de España con la OTAN y con sus aliados.

Movilizada por una solicitud del Partido Popular para dar explicaciones sobre las consecuencias derivadas del conflicto con Irán, Robles expuso con detalle que desde el 28 de febrero el Gobierno no ha autorizado vuelos militares dirigidos a participar en operaciones ofensivas sobre territorio iraní partiendo desde bases españolas o atravesando el espacio aéreo nacional, con el fin de asegurar que tales acciones no vulneren las disposiciones legales internacionales. Añadió que esta posición, mantenida por España sin cambios desde el inicio de la escalada bélica, responde a la interpretación del Gobierno de que el ataque a Irán contraviene los principios del orden internacional y carece de sustento jurídico.

En su intervención, de acuerdo con información recogida por Europa Press, Robles remarcó ante los legisladores que España continúa ejerciendo un rol activo en organismos multilaterales y mantiene su perfil como aliado fiable y responsable en la Alianza Atlántica. Subrayó que tanto la cooperación con la OTAN como la participación en la defensa colectiva siguen con normalidad, y que altos mandos aliados han expresado reconocimiento al papel desempeñado por España en diversas misiones, tanto de tierra, aire como en el ámbito marítimo.

La ministra expuso que la política del Ejecutivo en este contexto pretende conciliar el respeto al derecho internacional con la integridad del vínculo transatlántico. Argumentó que la decisión de no permitir la utilización de las bases para determinadas operaciones no implica ningún distanciamiento respecto a la OTAN, sino que refleja una manera coherente de actuar de acuerdo con principios legales y éticos respecto a la guerra y la defensa colectiva.

Según Europa Press, Robles manifestó que el Gobierno rechaza de forma rotunda toda forma de “agresión unilateral, injustificada y carente de todo encuadre jurídico” por parte de Estados Unidos, Israel o Irán en la actual crisis. Asimismo, condenó los ataques perpetrados por Irán a países limítrofes y abogó por el respeto universal al derecho internacional como norma esencial para la estabilidad. La ministra advirtió sobre el contexto de creciente militarización y la proliferación de conflictos diplomáticos incipientes como consecuencia de más de un mes de hostilidades, haciendo hincapié en la importancia de no aceptar que ciertos países se autodefinan como guardianes de Occidente u Oriente y exijan respaldos poco claros de otros Estados.

Durante su intervención ante la Comisión, Robles destacó el papel español en la protección de los efectivos desplegados en zonas de conflicto, especialmente por la situación en Irak, donde el deterioro de la seguridad llevó al repliegue temporal de la misión española. Señaló la evacuación de más de 1.300 personas gracias a militares españoles en medio de intercambios de misiles, lo que obligó a suspender temporalmente una visita oficial a Letonia prevista para inicios de marzo, detalló Europa Press.

Robles también mencionó las consecuencias económicas, energéticas y en materia de seguridad que la crisis en Oriente Medio está generando sobre la sociedad española. Explicó que el Ejecutivo adoptó un decreto para mitigar los efectos negativos derivados de la situación de inestabilidad regional sobre España.

Sobre la política general de defensa, la ministra subrayó la continuidad de la implicación de las Fuerzas Armadas españolas en misiones internacionales, con más de 4.000 efectivos operando en el exterior con fines de mantenimiento de la paz. Indicó igualmente el apoyo sin ambigüedades a Ucrania derivado de la guerra contra ese país y recalcó la posición española en la defensa frente a toda transgresión del derecho internacional.

Robles informó que, bajo el gobierno socialista, la inversión en Defensa se incrementó del 0,9% al 2% del Producto Interno Bruto, comprometiéndose a fortalecer la inversión en innovación, tecnología, creación de empleo y autonomía estratégica de Europa, recogió Europa Press.

Durante el turno de intervenciones, el diputado popular Carlos Rojas expresó su inquietud por el posible impacto negativo de la postura del Ejecutivo en la imagen internacional de España y en su seguridad nacional. Según reportó Europa Press, Rojas recalcó su oposición a la guerra pero cuestionó la autoridad moral del presidente Pedro Sánchez para erigirse en referente de la paz, aludiendo a la utilización de su imagen en material de propaganda iraní. Además, planteó dudas acerca de los mecanismos disponibles para que el Gobierno español verifique que Estados Unidos no use las bases para operaciones logísticas con destino final en el conflicto con Irán.

Por la parte de Vox, el parlamentario Alberto Asarta criticó lo que consideró falta de coherencia y utilización política de la consigna “No a la guerra”, señalando la ausencia de control parlamentario sobre las misiones exteriores y sugiriendo un uso partidista de ese lema, según Europa Press.

Desde EH Bildu, el diputado Jon Iñarritu demandó aclaraciones sobre el futuro de las tropas españolas en zonas de conflicto y sobre el tipo de contactos institucionales que sostiene el Ejecutivo con otros gobiernos y con Naciones Unidas. Destacó la paradoja de rechazar la intervención militar en Irán mientras destructores estadounidenses con base en Rota, con apoyo español, interceptaban misiles iraníes con destino a terceros países.

El senador Jordi Gasseni, de Esquerra Republicana de Catalunya, advirtió que si bien Europa depende de la arquitectura de seguridad de la OTAN y, por ende, de las decisiones estratégicas estadounidenses, la autonomía estratégica europea aún está lejos de ser una realidad palpable. Preguntó directamente a Robles sobre el papel que debe adoptar España dentro de la Alianza Atlántica teniendo como socio a Estados Unidos, al que calificó como “desleal”.

Europa Press reseñó que, a lo largo de la sesión, la ministra volvió a insistir en que la política de seguridad y defensa del Gobierno se fundamenta en un compromiso inquebrantable con la paz mundial y el respeto al orden jurídico internacional, reiterando la intención de mantener la actividad de las bases y la cooperación internacional en defensa, dentro del marco legal vigente.