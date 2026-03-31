Sánchez avisa de que el "silencio" de políticos frente a "agresiones" como en Irán debilita al mundo basado en reglas

Durante la crisis en Oriente Medio, Europa y América Latina, episodios recientes han evidenciado una respuesta insuficiente de la comunidad internacional, lo que pone de manifiesto la fragilidad estructural de los mecanismos multilaterales. Según informó el medio Le Monde Diplomatique en un artículo firmado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, esta pasividad amenaza los fundamentos del orden internacional, especialmente cuando líderes políticos optan por callar ante situaciones como las agresiones ocurridas en Irán, Ucrania, Venezuela y la Franja de Gaza.

De acuerdo con lo publicado por Le Monde Diplomatique, Sánchez alertó sobre el efecto que genera el silencio o la ambigüedad política frente a violaciones graves del derecho internacional, señalando que este tipo de conductas propician un escenario en el que las normas pierden peso frente a los intereses de las grandes potencias. En opinión del presidente español, la reciente invasión rusa a Ucrania, la violencia denunciada contra la población civil en Gaza y los intentos unilaterales de Estados Unidos de fomentar cambios de régimen en Venezuela e Irán representan casos donde ciertos gobiernos desafían el sistema global sin buscar siquiera la legitimidad internacional.

Sánchez recalcó, según reportó Le Monde Diplomatique, que examinar las grietas del sistema no debe llevar a desecharlo por completo, ya que "un mundo sin un orden basado en reglas es un mundo donde predomina la fuerza bruta y la coerción se impone con mayor facilidad". Para el mandatario, el costoso error de evitar pronunciarse ante quebrantamientos del derecho internacional se resume en lo que denominó “la apaciguación”: la convicción de que la contención bastará para contener a quienes desafían el orden establecido, lo que acaba por debilitar la estructura multilateral.

El medio francés detalló que Sánchez destacó la presión actual sobre el orden internacional desde dos frentes principales. Por una parte, observó la acción de grandes potencias que identifican oportunidades para alterar normas existentes y modelarlas conforme a sus propios intereses, frecuentemente mediante el uso de la fuerza: “la expresión más brutal de esta tendencia es la guerra”, escribió el jefe del Ejecutivo español.

A lo largo del artículo en Le Monde Diplomatique, el presidente insistió en que el sistema multilateral, a pesar de sus defectos, ha permitido alcanzar el período más próspero y estable de la historia moderna, logrado en los últimos 75 años. Sin embargo, admitió que esas estructuras internacionales carecen hoy en día de la representatividad necesaria para enfrentar los desafíos del siglo XXI, ejemplificando con el Consejo de Seguridad de la ONU, que sigue funcionando bajo el equilibrio de poder definido en 1945.

Sánchez lamentó, según consignó Le Monde Diplomatique, que la aplicación selectiva de las normas internacionales y la limitada autoridad de las instituciones multilaterales para exigir su cumplimiento afecten la credibilidad y eficiencia del sistema. A pesar de reconocer estas limitaciones, subrayó la necesidad de fortalecer la gobernanza global para enfrentar temas transversales como el cambio climático, la migración y el impacto de tecnologías disruptivas como la inteligencia artificial. Para el presidente, estos son retos que ningún país puede resolver en solitario y exigen respuestas coordinadas con instrumentos globales.

“El sistema no está fallando a la gente. Todo lo contrario. Durante los últimos 75 años ha contribuido a lograr el periodo más próspero y estable de la historia humana”, sostuvo Sánchez, según publicó Le Monde Diplomatique. Al mismo tiempo, el jefe del gobierno español llamó a reformas urgentes para dotar de mayor democracia, diversidad e inclusión al sistema internacional, dotándolo además de mandatos más claros y herramientas más sólidas para la adopción y la implementación efectiva de decisiones colectivas.

El medio francés indicó que Sánchez reiteró la importancia de no demoler la arquitectura internacional vigente pese a sus imperfecciones, y advirtió sobre los riesgos de dejar paso a un sistema internacional en el que la ley del más fuerte pueda imponerse sobre la cooperación y el diálogo. El presidente reafirmó su compromiso en defender el multilateralismo y su apuesta por una reforma estructural que permita responder con eficacia a las crisis y salvaguardar los intereses globales. Consideró imprescindible evitar la tolerancia o la indiferencia ante la ruptura de reglas, porque esto, en su opinión, genera un efecto dominó que rebasa cualquier frontera y compromete la estabilidad mundial.

Según remarcó Le Monde Diplomatique, el líder del Ejecutivo subrayó finalmente que una gobernanza mundial renovada es indispensable para afrontar con éxito retos que, como el cambio climático o las migraciones, exceden el alcance de cualquier Estado, argumentando que fortalecer el multilateralismo resulta clave para preservar la cooperación internacional y evitar escenarios de crisis y caos.