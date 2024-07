España recupera el trono en el Europeo Sub-19 masculino de fútbol

La selección española Sub-19 masculina de fútbol superó (2-0) a Francia este domingo para alzarse por novena vez como campeona de Europa de la categoría, recuperando un trono que no ocupaba desde 2019. En el Windsor Park de Belfast, el equipo entrenado por José Lana estiró el récord de la selección española en el palmarés del torneo gracias a los goles de Iker Bravo, al borde del descanso de un primer tiempo español, y de Assane Diao ya en el minuto 69. Francia fue a remolque del buen partido de España, aunque tuvo sus ocasiones que no supo aprovechar. La entrada desde el banquillo de Diao fue definitiva para que España recuperase el trono que ostentó por última vez en 2019, aunque en 2020 y 2021 no se celebró el torneo por la pandemia de coronavirus. El intento de reacción de Francia se fue al traste con la expulsión por roja de directa de Yoni Gomis, en el minuto 77. España, que había llegado a la final superando en la prórroga a Italia, salió de Irlanda del Norte como campeona.

