Anasagasti vota al candidato de la oposición González Urrutia para que "acabe la agonía que padece Venezuela"

El histórico dirigente del PNV Iñaki Anasagasti ha ejercido este domingo su derecho al voto apoyando al candidato de la oposición venezolana, González Urrutia, "para que acabe de una vez por todas la agonía que padece Venezuela, un país maravilloso que acogió al exilio vasco y con el que hay que estar agradecidos". Venezuela celebra este domingo elecciones presidenciales en las que el candidato de la oposición, Edmundo González Urrutia, busca evitar la continuación en el poder de Nicolás Maduro. El exsenador jeltzale, nacido en Venezuela, ha acudido esta mañana hasta el Consulado venezolano en Bilbao, donde alrededor de 1.300 personas están llamadas a la urnas. Tras asegurar que se trata de unas elecciones "casi de principio y fin", Anasagasti ha apostado por el final "de un sistema autoritario, dictatorial, con ayuda cubana y el ejército mandando", y ha confiado en la posibilidad de que llegue "una democracia". Asimismo, y tras advertir que todos los partidos de la oposición se han puesto de acuerdo, ha incidido en que aunque la candidata María Corina Machado fue inhabilitada ahora es el exdiplomático Edmundo González Urrutia quien "va a ganar las elecciones". "El problema está en si reconocen o no los resultados. Maduro dice que el Consejo Nacional Electoral es el que manda pero a sus miembros los ha nombrado él. Todo está manipulado, pero creo que la gente en la calle impedirá que les roben estas elecciones", ha confiado. De este modo, se ha mostrado esperanzado en que "la reacción popular y el 'ojo' internacional no permitirán que Maduro usurpe el poder como lo ha hecho en los últimos años". "Creo que este va a ser el fin de un régimen", ha añadido. "Tarde o temprano va a tener que aceptar el resultado electoral. Todo tiene su fin y la situación de Venezuela es caótica. Uno de los países más corruptos de América", ha descrito, para añadir que "ese socialismo del siglo XXI es una mierda". CENSO Por último, se ha congratulado de contar con la posibilidad de votar en el Consulado de Venezuela en Bilbao, algo que su mujer no ha podido hacer al haberle obligado a hacerlo "en el centro de Caracas". "Nicolás Maduro sabe que todo el venezolano del exterior vota contra el 'chavismo' y lo que ha hecho es eliminar del censo a casi todos", ha censurado.

