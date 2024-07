Los Reyes reciben al equipo olímpico español: "Estar aquí ya es un gran éxito"

El rey Felipe VI y la reina Letizia ofrecieron este jueves una recepción oficial al equipo español de los Juegos de Paris 2024 en un acto celebrado en la embajada de España en París, donde el monarca recordó a los deportistas que ser olímpico "es ya un gran éxito" y se mostró optimista con las opciones de éxito. "Espero que disfrutéis porque estar aquí ya es un gran éxito", dijo Felipe VI en su discurso, acordándose en primer lugar de los protagonistas de los Juegos, unos deportistas que, en España, han sembrado el optimismo con sus buenos resultados. "Es un orgullo estar aquí y compartir esa fiesta de inauguración que me han dicho que va a ser muy original. Venimos de una temporada increíble de resultados y espero que esta ola de entusiasmo esté a la altura de las expectativas", añadió. Además, el rey recordó su pasado olímpico para ponerse en la piel de los miles de deportistas que afrontan su sueño en Paris 2024. "Tuve la suerte de vivir la experiencia olímpica en Barcelona y tengo un recuerdo especial por portar la bandera. Mucho ánimo y a por todas", confesó un Felipe VI que encabezará la delegación española en la cena oficial organizada por el Comité Olímpico Internacional este mismo jueves en el Museo del Louvre. Por otro lado, el monarca español quiso agradecer el trabajo de "312 guardia civiles y policías nacionales", destinados a la capital gala en el amplio despliegue de cooperación con la Policia local, y de los "voluntarios, que son la esencia de la transmisión de los mensajes adecuados y que hacen que todo funcione". Además, el embajador de España en Francia, Victorio Redondo, hizo de anfitrión. "Es un orgullo como embajador poder recibir a SSMM y al equipo olímpico español y confío en que consigáis cosas grandes gracias al esfuerzo de tantos años", afirmó en su discurso. Al acto acudieron también la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría; el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes; el presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco; y el embajador de España en la Unesco, Miquel Iceta, además del jugador de bádminton Pablo Abián y la joven skater Natalia Muñoz. "Tenemos al equipo olímpico más numeroso después de Barcelona, con 383 deportistas. Las sensaciones son positivas para lograr los mejores resultados de la historia, tan sólo falta competir. Por primera vez he pronosticado pero sólo he hablado escuchando la opinión de todos. Tenemos al mejor equipo y tenemos a los mejores Reyes", afirmó Blanco.

