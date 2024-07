Bandas rivales alcanzan un acuerdo de tregua en el barrio más peligroso de la capital de Haití

Las bandas armadas haitianas G9 y G-Pep han alcanzado un acuerdo para una tregua en el barrio de Cité du Soleil, ubicado en la capital, Puerte Príncipe, y considerado como uno de los más desfavorecidos del país y también de los más afectados por la ola de violencia que sacude la nación caribeña desde el pasado mes de febrero. Así lo ha anunciado el pastor Jean Enock Joseph en declaraciones a la emisora de radio Magik9, donde ha matizado que el acuerdo se selló a mediados de semana y ha incidido en que ya en julio de 2023 se alcanzó un pacto similar que finalmente terminó fracasando a las pocas semanas. "Ya no hay guerras en Cité du Soleil, la población y los hombres armados optan por acabar con ellas", ha señalado el propio Joseph en sus redes sociales, donde ha compartido un vídeo de población local en las calles del barrio celebrando el acuerdo alcanzado entre las bandas. G-9 y G-Pep habían mantenido cierta unidad en todo el país para hacer frente al ya ex primer ministro Ariel Henry, si bien es cierto que sí habían tenido disputas internas en el barrio de Cité du Soleil, controlado casi por completo por las bandas, que habían instalado incluso controles en las carreteras. El acuerdo para una tregua en el citado barrio capitalino también ha sido bienvenido por el jefe de G-9, el expolicía y líder paramilitar, Jimmy Chérizier, alias 'Barbecue', que ha puesto en valor el "coraje" de los grupos armados. OPERACIÓN POLICIAL AL OESTE DE PUERTO PRÍNCIPE Por otro lado, las fuerzas de policiales de Haití llevan a cabo desde mediados de la semana pasada un dispositivo de seguridad en la ciudad de Gressier, ubicada a unos 30 kilómetros de Puerto Príncipe, donde han acabado con la vida de "varias decenas" de miembros de bandas armadas. Haití no tiene presidente desde que a principios de julio de 2021 un grupo de sujetos armados irrumpiera en su residencia oficial para asesinarlo. Poco después, el citado Henry ascendió al puesto de primer ministro entre críticas y varios años de inestabilidad. En marzo de este año presentó su dimisión tras la oleada de violencia que sacudió la nación caribeña. Desde entonces, se ha establecido un Consejo Presidencial de Transición, liderado por el que fuera máximo representante del Senado haitiano entre 1995 y 2000, Edgard Leblanc. Este ha elegido al ex primer ministro Garry Conille (2011-2012) como nuevo jefe de Gobierno de transición. El objetivo es cubrir temporalmente el vacío político en una etapa que debería concluir con la celebración de elecciones en 2026, una década después de los últimos comicios.

