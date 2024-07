Rusia y China realizan patrullas conjuntas con bombarderos nucleares cerca de Alaska, en EEUU

Las Fuerzas Armadas de Rusia y China han realizado este jueves unas patrullas conjuntas cerca del estado estadounidense e Alaska, en la zona norte del océano Pacífico, según han confirmado ambos países, que han dado así una nueva muestra del fortalecimiento de sus relaciones bilaterales. El Ministerio de Defensa ruso ha señalado en un comunicado publicado en su cuenta en Telegram que su Fuerza Aérea ha desplegado bombarderos estratégicos con capacidad nuclear Tu-95MS y ha agregado que Pekín ha hecho lo propio con bombardeos Hong-6K. Así, ha dicho que las fuerzas "han practicado asuntos de interacción en todas las etapas de una patrulla aérea". "La duración del vuelo conjunto de los aparatos rusos y chinos fue de más de cinco horas. Durante ciertas etapas de la ruta, el grupo ha sido acompañado por aviones de combate de países extranjeros", ha especificado, después de que Estados Unidos y Canadá mandaran aviones a la zona. En este sentido, Moscú ha recalcado que "los aparatos de ambos países han actuado en estricto respeto a las cláusulas del Derecho Internacional" y ha agregado que "no ha habido ninguna violación del espacio aéreo de Estados extranjeros". Por su parte, el portavoz del Ministerio de Defensa chino, Zhang Xiaogang, ha recalcado en rueda de prensa que se trata de las octavas maniobras conjuntas de este tipo y ha incidido en que "esta acción no está dirigida a terceras partes, va en línea con el Derecho Internacional y no tiene nada que ver con la situación internacional o regional", según una transcripción de sus palabras facilitada por la propia cartera. El Mando Norteamericano de Defensa Aeroespacial (NORAD, por sus siglas en inglés) ha apuntado en un comunicado que sus fuerzas "siguieron e interceptaron dos Tu-95 y dos H-6 que operaban en la Zona de Identificación de Defensa Aérea en Alaska", una operación llevada a cabo por aviones de combate estadounidenses y canadienses. "Los aviones rusos y chinos permanecieron en el espacio aéreo internacional y no entraron en el espacio aéreo soberano estadounidense o canadiense", ha resaltado, antes de afirmar que no considera estas maniobras como "una amenaza". "El NORAD continuará monitoreando la actividad de los competidores cerca de América del Norte y haciendo frente a la presencia con presencia", ha argüido.

