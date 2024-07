Lolita Flores evita entrar a comentar los detalles de la muerte de Carmina Ordóñez

Lolita Flores está viviendo uno de los momentos más dulces de su vida. Subida encima de los escenarios con el monólogo de Poncia y disfrutando de sus nietos, la artista no puede ocultar esa sonrisa en su rostro que refleja lo plena que está. Este miércoles hablábamos con ella a la salida del Teatro Goya de Barcelona, donde está llevando a cabo el monólogo de Poncia, y la preguntábamos por su gran amiga, Carmina Ordóñez. Y es que a lo largo de esta semana se ha hablado mucho de ella por el aniversario de su muerte, incluso Eva Carreño ha desvelado detalles que se desconocían hasta la fecha. Eso sí, la actriz se mostró tan discreta como siempre a la hora de hablar de sus amistades y lo único que nos quiso comentar es que sus sentimientos por 'La Divina' siguen siendo los mismos: "Lo puse en stories con una canción de Pablo Alborán que se llaman 'te echo de menos'". También le preguntamos por el estado de salud en el que se encuentra Ángel Llácer, y nos desvelaba que "está fantástico, estupendo", anunciándonos que "el año que viene si Dios quiere lo vais a ver en 'Tu cara me suena' como siempre". Y es que nos aseguraba que "le hemos echado mucho de menos" aunque reconocía que "Santiago Segura ha estado estupendo, pero Ángel Llácer es mi costilla, me hacía falta".

