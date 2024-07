Exfuncionarios de Petro no aceptan cargos por corrupción porque negocian con la Fiscalía

Bogotá, 25 jul (EFE).- El exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) Olmedo López y el exsubdirector para el Manejo de Desastres de esta entidad Sneyder Pinilla no aceptaron los cinco cargos imputados por la Fiscalía colombiana este jueves por un escándalo mayúsculo de corrupción y aseguraron que están acordando un acuerdo de colaboración con la Justicia.

"Me encuentro adelantando (un acuerdo) en el marco de un principio de oportunidad con la Fiscalía General de la Nación, en ese orden de ese acuerdo que se está adelantando, de momento, su señoría, no me allano a los cargos", dijo López, quien fue designado por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, para la gestión de este organismo encargado de la atención de catástrofes y emergencias en abril de 2023.

Por su parte, Pinilla alegó en el juzgado: "a pesar de que temo por mi vida (...) y que me encuentro inmerso en este momento en un principio de oportunidad con la Fiscalía, no acepto cargos".

López y Pinilla fueron acusados por los delitos de concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación agravado, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado, detalló Andrea Muñoz, fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, durante la audiencia que se lleva a cabo en el Juzgado 35 de Control de Garantías de Bogotá.

La imputación tiene como origen la supuesta malversación de 46.800 millones de pesos (unos 11,7 millones de dólares) en la compra por parte de la UNGRD de 40 camiones cisterna para llevar agua potable a zonas desérticas del departamento caribeño de La Guajira.

Según la Fiscalía, de la trama de corrupción, además de López -que fue nombrado en cargo por el presidente Petro- y de Pinilla también hacen parte Luis Eduardo López Rosero, por ser contratista en la compra de los carrotanques y, según la acusación, haber recibido un 13 % de la licitación.

El ente acusador argumentó en la audiencia de hoy que López se quedó con 724 millones de pesos (unos 179.000 dólares), mientras que Pinilla 324 millones de pesos (unos 80.000 dólares) en coimas y contratos.

Además, a Pinilla supuestamente le dieron 4.276 millones de pesos (un millón de dólares) por el contrato de los carrotanques para repartir en coimas a otras personas.

También estarían implicados, según las informaciones publicadas por los medios, Sandra Ortiz, que fue consejera para las Regiones; Iván Name, del Partido Verde y que fue presidente del Senado en la anterior legislatura (2023-2024), y Andrés Calle, que acaba de dejar la presidencia de la Cámara.

Igualmente aparecen en las denuncias Carlos Ramón González, que el año pasado dirigía el Departamento Administrativo de Presidencia, desde donde supuestamente dio la orden para pagar las coimas a Name y Calle. González es el actual jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia.

También se mencionó al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien habría autorizado el desembolso del presupuesto de la UNGRD, aunque el ministro aseguró hoy que espera que le citen en la Justicia para poder defenderse y demostrar su inocencia.