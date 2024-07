HP presenta nuevos ordenadores OmniBook con IA y la integración de Galileo en Z by HP AI Studio

HP ha presentado los nuevos ordenadores con inteligencia artificial (IA) OmniBook Ultra de 14 pulgadas y OmniStudio X de 27 y 31,5 pulgadas, y la integración del marco de confianza en una plataforma de desarrollo de modelos de IA accesible para usuarios y empresas con Galileo en Z by HP AI Studio. HP está añadiendo nuevas capacidades a Z by HP AI Studio para un despliegue más rápido y seguro de aplicaciones impulsadas por IA, creando confianza en el desarrollo y la personalización de modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM, por sus siglas en inglés). Z by HP AI Studio ahora permite a los científicos de datos y creadores de IA crear modelos en los que confían con la integración de Galileo en Z by HP AI Studio. Los usuarios podrán detectar y corregir desviaciones y sesgos en sus modelos, al tiempo que se protegen de forma proactiva contra resultados imprecisos o sesgados, como ha explicado en una nota de prensa. Junto a Galileo, HP ha presentado el ordenador con IA HP OmniBook Ultra de 14 pulgadas, que equipa el procesador AMD Ryzen AI serie 300 y gráficos AMD Radeon 800M. Su NPU permite un rendimiento de hasta 55 TOPS y cuenta con herramientas y soluciones de IA a través de HP AI Companion. El dispositivo podrá actualizarse para incorporar las experiencias de PC Copilot+. También dispone de protección impulsada por Wolf Security. El chip de seguridad permite que el núcleo del PC se autorrecupere de los ciberataques asistidos por IA, al tiempo que mantiene la privacidad de los datos y la productividad de los usuarios. Por su parte, los ordenadores de sobremesa 'todo en uno' HP OmniStudio X de 27 y 31,5 pulgadas incorporan el procesador Intel Core Ultra 7 y la GPU opcional NVIDIA GeForce RTX 4050 (6 GB GDDR6 dedicados) para optimizar flujos de trabajo intensivos, como la edición de fotos y vídeos. La pantalla de este equipo tiene una resolución 4K, incorpora una cámara de 5 MP, audio Poly Studio y audio Adaptive, y cuenta con una certificación IMAX Enhanced. También ofrece funciones de bienestar impulsadas por IA, como el tiempo de pantalla y los recordatorios de distancia. HP ha informado de que Z by HP AI Studio con la integración de Galileo estará disponible en otoño, mientras que en agosto llegarán al mercado los PC de sobremesa All-in-One HP OmniStudio X de 27 y 31,5 pulgadas, con un precio inicial de 1.299 euros.

