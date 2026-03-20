Trump, sobre negociar con Irán el final de la guerra: "No quiero un alto el fuego"

Donald Trump ha señalado que garantizar la apertura del estrecho de Ormuz constituye una operación militar “muy sencilla, relativamente segura”, pero que requiere apoyos que la OTAN, según declaró, no ha ofrecido hasta ahora. En sus palabras, la Alianza Atlántica “podría hacerlo, pero hasta ahora no ha tenido el valor de hacerlo”, añadiendo críticas hacia los socios europeos por su posición frente a la actual ofensiva contra Irán. El presidente estadounidense calificó a estos países como “cobardes” y afirmó que la OTAN es “un tigre de papel” en ausencia de la participación de Washington. Según informó Europa Press, Trump planteó estas declaraciones durante una comparecencia ante la prensa en el exterior de la Casa Blanca, en un contexto en el que la operación militar conjunta desarrollada con Israel en territorio iraní supera los veinte días de duración.

En relación a la continuidad de la ofensiva, Trump rechazó la posibilidad de negociar un alto el fuego con Irán. “Podemos dialogar, pero no quiero un alto el fuego. No se declara un alto el fuego cuando, literalmente, estás arrasando al bando contrario. No es eso lo que buscamos”, sostuvo el presidente estadounidense, según detalló Europa Press. Al ser consultado sobre un posible incremento en el número de efectivos estadounidenses en Oriente Próximo, Trump evitó ofrecer cifras precisas y aclaró: “Si respondiera, a (sus) militares no les haría mucha gracia”, al tiempo que aseguró que cuenta con “muchas tropas, munición ilimitada, el mejor equipamiento del mundo”. El mandatario agregó que Estados Unidos está “diezmando a Irán” y consideró que esta acción “ya era hora y, francamente, debería haberse hecho mucho antes de que yo llegara (a la Casa Blanca)”.

Tal como reportó Europa Press, Trump insistió en que la reapertura del estratégico paso marítimo de Ormuz no representa un interés comercial directo para Estados Unidos, subrayando que ese corredor es más relevante para el comercio de otras naciones. En esa línea, remarcó que la intervención sobre el estrecho busca garantizar la navegación “para todos los demás”. El presidente estadounidense subrayó que la acción militar sobre la zona exige una coordinación internacional que, desde su punto de vista, la OTAN no está dispuesta a asumir sin liderazgo estadounidense.

Las declaraciones del mandatario se producen en un contexto de tensión creciente en Oriente Próximo, según publicó Europa Press. La Guardia Revolucionaria de Irán ha reivindicado en los últimos días ataques a buques que transitaban por el estrecho de Ormuz, como respuesta a la ofensiva liderada por Estados Unidos e Israel contra posiciones iraníes. Estos ataques también han alcanzado intereses estadounidenses, incluyendo bases militares en la región, y objetivos en territorio israelí.

El medio Europa Press también detalló que Trump ha reiterado la voluntad de Estados Unidos de mantener la ofensiva militar, desestimando un cese de hostilidades en las actuales circunstancias. Frente a la prensa, el presidente defendió los recursos de los que dispone el ejército estadounidense y subrayó que la campaña actual contra Irán responde a la necesidad de responder a amenazas y proteger intereses estadounidenses en la zona. Según consignó Europa Press, la postura de Trump respecto a la falta de cooperación por parte de la OTAN se mantuvo firme, cuestionando la capacidad de la Alianza Atlántica para actuar sin la participación y el apoyo de Estados Unidos.

De acuerdo con la información proporcionada por Europa Press, la campaña contra Irán y la situación en el estrecho de Ormuz dominan la agenda internacional. El cruce de declaraciones entre las autoridades estadounidenses e iraníes, junto a las acciones militares en la región, mantiene en alerta a la comunidad internacional por las posibles repercusiones en la estabilidad y el comercio global.