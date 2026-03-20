Crónica del Zalgiris Kaunas - Real Madrid, 87-85

La secuencia final en el Zalgirio Arena se resolvió tras una falta señalada sobre Sylvain Francisco, quien convirtió los lanzamientos libres decisivos y selló la derrota del Real Madrid por un marcador de 87-85 ante Zalgiris Kaunas. Este resultado interrumpió una racha positiva de los visitantes, que permanecen con 20 victorias a falta de dos jornadas para el inicio de los playoffs en la Euroliga. El desenlace comprimió la lucha por acceder a la fase decisiva del campeonato, dejando a los de Sergio Scariolo sin margen de error en las próximas fechas. Según reportó el medio original, el Real Madrid volvió a mostrar dificultades lejos de casa, mientras Zalgiris sumó su decimoctavo triunfo y apunta al 'Top 6'.

El medio detalló que Francisco fue una de las principales figuras del encuentro al anotar 20 puntos, muchos de ellos durante un primer tiempo en el que el equipo lituano se benefició de una altísima efectividad en tiros de tres, concretando 8 de 13 intentos antes del descanso. Por parte del Real Madrid, Mario Hezonja se destacó alcanzando 18 puntos y liderando el ataque en varios tramos del partido. Edy Tavares resultó fundamental en la pintura con 12 puntos, 10 asistencias y una valoración de 25, pero el equipo blanco no consiguió consolidar su dominio en los momentos decisivos, según publicó el medio. Moses Wright, del Zalgiris, sumó 16 puntos y resultó determinante en el segundo tiempo ante la defensa madrileña.

En la primera mitad, el enfrentamiento exhibió un ritmo elevado y calidad en el tiro exterior de ambos conjuntos. Sergio Llull asumió la responsabilidad para el Real Madrid en los segundos finales antes del entretiempo, con dos triples aportando para igualar momentáneamente la balanza. El resultado parcial al cierre de los primeros 20 minutos fue de 55-53 a favor del conjunto español, impulsado por estos aciertos ofensivos.

Según consignó el medio, Zalgiris ajustó su planteamiento tras el descanso, mejorando en el rebote y contando con el regreso de Moses Wright, quien tras cometer dos faltas tempranas, retomó protagonismo en la segunda parte. Scariolo buscó soluciones defensivas colocando a Alberto Abalde sobre Francisco e intentó aprovechar la capacidad anotadora de Hezonja, aunque la eficacia mostrada anteriormente por los visitantes fue reduciéndose durante el último cuarto.

En la reconstrucción de ese tramo, el Real Madrid consiguió ponerse al frente gracias a triples de Trey Lyles y Theo Maledon, llegando a manejar ventajas que alcanzaron los cuatro puntos (72-68). Sin Tavares por algunos minutos, el conjunto blanco vio mermada su superioridad interior y los rebotes defensivos favorecieron nuevamente a los locales, permitiendo que Zalgiris mantuviera el pulso al duelo. Cuando Tavares regresó a la pista, Wright mantuvo la agresividad bajo los tableros y permitió nuevas oportunidades ofensivas para el equipo lituano.

Los últimos minutos se caracterizaron por un intercambio de errores y aciertos en ambos lados, con el marcador empatado 85-85 a falta de menos de un minuto. Facundo Campazzo, base del Real Madrid, dispuso de una última opción ofensiva para su escuadra, pero el intento no fructificó. Según relató el medio, la jugada clave vino cuando Francisco atacó el aro y provocó una falta que derivó en dos lanzamientos libres, ejecutados con éxito por el escolta francés. El Real Madrid protestó la decisión arbitral, aunque estas protestas no influyeron en el resultado.

El tiro final corrió por cuenta de Hezonja, quien intentó un triple desde la esquina que golpeó el aro sin entrar, confirmando la victoria local y alimentando las dudas del Real Madrid en condición de visitante. En la información consignada por el medio, se puntualizó que Zalgiris se convirtió en otro equipo capaz de doblegar al conjunto blanco en el Zalgirio Arena, donde ya han caído otros favoritos europeos a lo largo del torneo.

Respecto a la alineación, Zalgiris presentó un quinteto inicial con Williams-Goss (11 puntos), Francisco (20), Butkevicius (7), Tubelis (8) y Wright (16), sumando aportaciones desde el banquillo de Giedraitis (2), Sleva (6), Brazdeikis (4), Ulanovas (5) y Birutis (8). El Real Madrid comenzó el partido con Campazzo (7), Abalde (sin anotación), Hezonja (18), Okeke (8) y Tavares (12), y recibiendo puntos de sus suplentes Lyles (10), Feliz (2), Maledon (11), Deck (7), Llull (6) y Garuba (4).

El encuentro registró parciales por cuartos de 25-29, 28-26, 15-17 y 19-13. El arbitraje corrió por cuenta de Radovic, Ryzhyk y Koljensic, sin expulsados. El Zalgirio Arena fue el escenario que presenció esta jornada de la Euroliga que deja a los lituanos con un historial de 18 victorias, favoreciéndose en la pelea por una mejor posición antes de la ronda de eliminatorias, mientras el Real Madrid se mantiene en el grupo de arriba, pero con el reto de rehacerse tras la derrota.

El medio también reportó que este resultado supuso una revancha para los locales respecto al enfrentamiento previo de la temporada, donde el Real Madrid había salido vencedor. Zalgiris aprovechó el impulso de su afición y la efectividad en triples, así como la capacidad de Francisco para incidir tanto en defensa como en ataque, elementos que se combinaron para frustrar los intentos del equipo español en su búsqueda de una quinta victoria consecutiva en el torneo continental.