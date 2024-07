Películas de 13 países en la Semana de la Crítica de Venecia sin presencia latinoamericana

Roma, 22 jul (EFE).- Siete películas de 13 países, de ninguno de ellos latinoamericano, competirán en la 39ª edición de la Semana de la Crítica de Venecia, sección autónoma y paralela de la Mostra del cine que se celebrará entre el 28 de agosto y el 7 de septiembre.

Los organizadores del certamen anunciaron este lunes la lista de películas en competición, en las que dominan las coproducciones, como la asiática "Don't Cry, Butterfly", de la vietnamita Dương Diệu Linh, en la que han participado Vietnam, Singapur, Filipinas e Indonesia.

También estará en concurso "Perfumed wiht mint", del egipcio Mohamed Hamdy, coproducida por Egipto, Francia y Túnez, "No sleep till", de Alexandra Simpson, producido por EEUU y Suiza; y "Peacock", de Bernhard Wenger, con producción austríaca y alemana.

Por Italia se presenta "Anywhere Anytime", de Milad Tangshir, además de la estadounidense "Homegrown", de Michel Premo, y la británica "Paul and Paulette Take a bath", de Jethro Massey.

Fuera de competición se presentarán dos películas: "Planet B", de Aude Lea Rapin. una coproducción entre Francia y Bélgica que será el film de apertura, mientras que la francesa "Little Jaffna", de Lawrence Valin, cerrará la semana de proyecciones.

La Semana Internacional de la Crítica de Venecia selecciona cada año desde 1984 películas de directores noveles o emergentes

Se celebra de forma paralela a la Mostra del Cine de Venecia, que este año tendrá lugar entre el 28 de agosto y el 7 de septiembre y cuyo director, Alberto Barbera, desvelará mañana su programa oficial. EFE

mr/rml