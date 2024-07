Palladium Hotel Group y la Fundación Real Madrid inauguran sus clinics de verano en los alojamientos de América

Palladium Hotel Group ha anunciado una nueva temporada de las clínicas de fútbol, que organizan de la mano de La Fundación Real Madrid, en sus hoteles ubicados en Imbassai (Brasil) y Riviera Maya, (México), y este año, en Punta Cana, República Dominicana. Con este proyecto, el grupo hotelero pone en valor el deporte como instrumento de socialización en la infancia y adolescencia y promueve su impacto positivo en el desarrollo personal y en el bienestar. Las clínicas, pensadas para niños y niñas entre 6 y 14 años, se celebrarán por primera vez esta temporada en República Dominicana, en concreto en Grand Palladium Hotels & Resorts in Punta Cana , desde el lunes 29 de julio al 2 de agosto; y del 5 al 15 de agosto en México, en los hoteles Grand Palladium Hotels & Resorts en Riviera Maya. Además, esta iniciativa también se ha llevado a cabo en Brasil, donde desde 2019 se lleva a cabo en Grand Palladium Imbassaí Resort & Spa. EXPERIENCIA EDUCATIVA CON LA METODOLOGÍA DEL REAL MADRID. La metodología empleada, conocida como 'The Real Way', es similar a la aplicada con los jugadores del Real Madrid C.F., enfocándose en el desarrollo individual y en la promoción de valores como el trabajo en equipo, el respeto y el esfuerzo. Estas sesiones de entrenamiento se realizan en las instalaciones del resort y cuentan con la dirección de entrenadores asignados por la Fundación del Real Madrid, quienes dividen los entrenamientos en sesiones de técnicas, estrategias de juego, combinación de jugadas, destreza en el campo, entre otras, para finalizar con un partido entre los participantes. En concreto, el pasado año, más de 200 jóvenes y niños participaron en las jornadas, y pudieron disfrutar de la visita de Kenti Robles, capitana de la Selección Mexicana y anteriormente, también del Real Madrid Club de Fútbol. Para este verano, los niños y niñas tendrán la oportunidad de vivir la experiencia de un entrenamiento de primer nivel mientras disfrutan de unas vacaciones junto a su familia.

