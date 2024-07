(Análisis) El resurgimiento de Carolina Marín enfila otro podio en París

El bádminton español tendrá en los Juegos Olímpicos de París la gran baza en el cuadro femenino de Carolina Marín, histórica campeona en Río de Janeiro en 2016, víctima de graves lesiones y cuyo resurgimiento en los últimos dos años la ha situado como una de las principales favoritas a ganar medalla, mientras que la representación masculina correrá a cargo del veterano Pablo Abián, que disputará su quinta cita olímpica. La jugadora onubense, que en 2016 conquistó el oro en Río de Janeiro, afrontará sus terceros Juegos Olímpicos en plena forma, habiéndose recuperado por completo de su segunda lesión grave de rodilla. No en vano, en 2021 se perdió la cita de Tokio por culpa de una rotura del ligamento cruzado anterior y de ambos meniscos en la pierna izquierda. Sin embargo, cual ave fénix, Marín ha renacido con esplendor y ha coleccionado más títulos desde su vuelta a las canchas en abril de 2022. Dos oros en Campeonatos de Europa (2022 y 2024), otro oro en los Juegos Europeos celebrados el pasado año en Cracovia (Polonia) y otro entorchado en el All England, en este 2024, adornan ahora su palmarés. Por si fuera poco, en agosto de 2023 alcanzó la final del último Campeonato del Mundo; y aunque perdió ante la surcoreana An Se Young, su bestia negra, la andaluza dejó claro su regreso al nivel de élite con triunfos como el firmado en semifinales contra la japonesa Akane Yamaguchi o el de cuartos de final frente a la taiwanesa Tai Tzu-Ying. Igualmente ha batido en varios torneos a la india Pusarla V. Sindhu y a la escocesa Kirsty Gilmour, dos de las grandes rivales de Marín junto a las citadas Young, Yamaguchi y Tzu-Ying, la china He Bingjiao, la indonesia Gregoria Mariska Tunjung, la estadounidense Beiwen Zhang y la también china Chen Yufei, vigente campeona olímpica. Debido a la cuota reducida de participantes por país, habrá menos competidoras de China, nación que más jugadoras tiene metidas en el actual 'top' 10 de la Federación Mundial de Bádminton (BWF). Esto abrirá un poco el abanico de candidatas a las rondas finales, pudiendo colarse la tailandesa Supanida Katethong o la singapurense Jia Min Yeo. Marín ocupaba el nº 3 de ese ranking de la BWF cuando la Federación Española de Bádminton oficializó el pasado mayo su billete para estos Juegos, pero empezará el torneo en la capital francesa siendo la 4. En la fase inicial, la de Huelva se enfrentará dentro del Grupo L a la irlandesa Rachael Darragh y también a la suiza Jenjira Stadelmann. Darragh llegará a París como inquilina del número 68 en el ranking mundial y Stadelmann hará lo propio ejerciendo como la número 102, por lo que no debería tener problemas en teoría para pasar como primera. Marín nunca ha jugado contra la irlandesa, pero sí tiene un balance favorable de 3-0 ante la suiza. El mismo sorteo deparó que, en caso de superar el Grupo L, Marín sería la única de las cuatro primeras cabezas de serie que disputase un cruce de octavos de final. En esa tesitura le tocaría frente a la ganadora del Grupo K, que componen Beiwen Zhang, la australiana Tiffany Ho y la vietnamita Nguyen Thuy Linh. LA VETERANÍA DE ABIÁN COMO BAZA PARA MEJORAR Por otra parte, Pablo Abián está encuadrado en el Grupo G del cuadro individual masculino junto al malayo Lee Zii Jia y al esrilanqués Viren Nettasinghe. Tras haber competido ya en Pekín 2008, Londres 2012, Río 2016 y Tokio 2020, el bilbilitano entrará desde París en el selecto grupo de deportistas con cinco participaciones olímpicas a sus espaldas. Del 27 de julio al 5 de agosto, el Porte de La Chapelle Arena será el escenario donde el jugador de Calatayud busque pasar por primera vez a los octavos de final de unos Juegos. Se quedó a las puertas en las tres últimas ediciones y, a sus 39 años recién cumplidos, ha acumulado tablas de sobra para resarcirse. Lee Zii Jia será el principal escollo en su grupo. Si Abián supera su propio límite, accedería a unas eliminatorias donde presumiblemente estarán los daneses Viktor Axelsen, número 2 del ranking mundial y defensor del oro conseguido hace tres años en Tokio, y Anders Antonsen, cuarto del ranking. El chino Yu Qi Shi encabeza ese listado de la BWF y también la retahíla de favoritos a repartirse las medallas.

Compartir nota: Guardar Nuevo