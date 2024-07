Justicia rusa condena a periodista estadounidense a 16 años por espionaje

(Bloomberg) -- Un tribunal ruso condenó al periodista del Wall Street Journal Evan Gershkovich a 16 años de reclusión en un centro penitenciario tras declararlo culpable de espionaje, informó el viernes el servicio de noticias Interfax.

El veredicto del tribunal se produjo después de una audiencia a puertas cerradas en el tribunal regional de Sverdlovsk, en Ekaterimburgo, que fue adelantada casi un mes respecto de su fecha originalmente prevista del 13 de agosto. La fiscalía señaló el viernes más temprano que pedía una sentencia de 18 años para el prisionero estadounidense.

Gershkovich, de 32 años, y el periódico han negado las acusaciones del Servicio Federal de Seguridad ruso de que estaba espiando para la CIA cuando fue detenido durante un viaje a Ekaterimburgo para realizar un reportaje en marzo de 2023. Gershkovich volvió a negar la acusación durante la audiencia del viernes, informó el servicio de noticias RIA Novosti.

La sentencia podría sentar las bases para que Rusia y Estados Unidos negocien un posible acuerdo de intercambio que involucre a Gershkovich, ya que funcionarios rusos han dicho que las conversaciones sobre un posible canje solo podrían realizarse después de la conclusión del juicio. Es la primera vez desde la Guerra Fría que Rusia juzga a un periodista estadounidense por presunto espionaje, cargo que puede acarrear una pena de 20 años.

El Departamento de Estado ha determinado formalmente que Gershkovich fue “detenido injustamente”, lo que permite a EE.UU. negociar en su nombre.

Antes del inicio del juicio, la editora en jefe del WSJ, Emma Tucker, señaló que la “falsa acusación de espionaje conducirá inevitablemente a una falsa condena para un hombre inocente que luego enfrentaría hasta 20 años de prisión simplemente por hacer su trabajo”.

El presidente ruso, Vladímir Putin, señaló anteriormente que se estaba discutiendo con EE.UU. un acuerdo para intercambiar a Gershkovich. En una reunión con medios de comunicación extranjeros el 5 de junio, dijo que EE.UU. estaba tomando medidas enérgicas para asegurar la liberación del periodista.

Rusia ha sugerido previamente que busca el regreso de Vadim Krasikov, quien cumple cadena perpetua en Alemania por el asesinato en 2019 de un exrebelde checheno en Berlín.

La estrella estadounidense de la WNBA Brittney Griner fue intercambiada por el notorio traficante de armas ruso Viktor Bout en 2022. Otro estadounidense, el ex marine Paul Whelan, sigue encarcelado tras ser condenado a 16 años en 2020 por cargos de espionaje que niega. Whelan fue detenido en diciembre de 2018 mientras asistía a una boda en Moscú.

