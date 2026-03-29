La comunidad internacional critica el veto israelí al patriarca latino de Jerusalén en el Domingo de Ramos

El Gobierno de Jordania, responsable formal de los asuntos religiosos en Jerusalén, manifestó un rechazo contundente ante la decisión de Israel de impedir la entrada del patriarca latino de Jerusalén al Santo Sepulcro, señalando una violación al derecho internacional y al statu quo de los lugares sagrados. Según detalló el medio Europa Press, Jordania remarcó que esta medida representa una afrenta contra la libertad de acceso a los sitios de culto y recordó que Israel ha mantenido un cierre continuado de la Mezquita de Al Aqsa. Las autoridades jordanas solicitaron a la comunidad internacional asumir sus responsabilidades legales y morales frente a estos acontecimientos, exigiendo a Israel el cese de las restricciones sobre los lugares santos musulmanes y cristianos en Jerusalén. Este contexto enmarca la noticia principal: diversos gobiernos y actores internacionales condenaron la decisión de Israel de prohibir que el cardenal Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalén y máxima autoridad católica en Palestina, celebrara la misa del Domingo de Ramos en la iglesia del Santo Sepulcro.

De acuerdo con lo publicado por Europa Press, numerosos gobiernos europeos y americanos se pronunciaron en contra de la medida israelí. Uno de los primeros en hacerlo fue Italia, cuya primera ministra Giorgia Meloni calificó la acción como una ofensa no solo para los creyentes, sino para cualquier comunidad que reconoce la libertad religiosa. El ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, expresó públicamente su solidaridad con tanto el Patriarca Pizzaballa como el Custodio de Tierra Santa, Padre Francesco Ielpo, y confirmó que Roma había presentado una protesta formal ante el Ejecutivo de Israel. Tajani declaró a través de redes sociales que lo sucedido resulta “inaceptable”.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, también expresó su apoyo al Patriarca Latino de Jerusalén y a los cristianos de Tierra Santa. Según consignó Europa Press, Macron denunció la situación como una nueva muestra del aumento de violaciones al estatus de los lugares santos en Jerusalén, subrayando la importancia de garantizar la libertad de culto para todas las religiones en la ciudad. En la misma línea, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, responsabilizó directamente al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu por impedir a los católicos celebrar el Domingo de Ramos en lugares santos de Jerusalén y exigió respeto por la diversidad de credos y el derecho internacional, repudiando la acción como un “ataque injustificado” contra la libertad religiosa.

El embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, expresó en un comunicado recogido por Europa Press su consternación por la medida, considerándola un “abuso de poder” con repercusiones significativas a escala mundial. Pese a reconocer la necesidad de reglas de seguridad, Huckabee dijo no encontrar justificación para impedir al patriarca la entrada al Santo Sepulcro e indicó que la ceremonia se planeaba realizar a puerta cerrada, con un número de asistentes muy inferior al establecido por las restricciones de seguridad vigentes.

El Ejecutivo israelí afirmó que la decisión tuvo como fundamento medidas de seguridad ordenadas por el Ejército, debido al temor de posibles acciones hostiles desde Irán. No obstante, el argumento fue recibido con escepticismo, dado que la misa estaba prevista para un círculo íntimo de fieles, que en ningún caso excedería las 50 personas permitidas para reuniones sociales en ese momento, según informó Europa Press.

La respuesta de la Autoridad Nacional Palestina acusó a Israel de cometer un “crimen” que no solo afecta a la comunidad cristiana, sino que impacta también sobre el mundo musulmán y vulnera acuerdos internacionales previos. El Ministerio de Asuntos Exteriores palestino calificó el hecho como un “peligroso precedente” que atenta contra la presencia cristiana auténtica en el territorio palestino, incluyendo Jerusalén Este, y representa una falta de respeto hacia cientos de millones de personas en todo el mundo. El comunicado palestino instó a la comunidad internacional a ejercer presión para proteger la presencia cristiana palestina.

Diversos países de Europa manifestaron su rechazo a la medida. El presidente de Polonia, Karol Nawrocki, denunció el acto como una falta de respeto hacia la tradición y la cultura cristianas. Portugal se sumó a la condena, considerando el veto al patriarca como merecedor de la “más firme reprobación” y urgió a las autoridades israelíes a respetar efectivamente la libertad religiosa. Brasil, en declaraciones recogidas por Europa Press, indicó que las acciones israelíes contravienen el statu quo histórico y recordó las restricciones recientes a cristianos en la Iglesia del Santo Sepulcro y a musulmanes en la Explanada de las Mezquitas, en pleno mes de Ramadán. Brasil citó además el dictamen de la Corte Internacional de Justicia del 19 de julio de 2024, que considera ilícita la presencia israelí en territorios ocupados palestinos, incluido Jerusalén Este.

Europa Press recordó los antecedentes históricos de la Ciudad Vieja de Jerusalén y la Explanada de las Mezquitas, bajo control israelí desde la Guerra de los Seis Días de 1967, aunque la autoridad religiosa sobre estos lugares permanece en manos jordanas. Mientras Israel sostiene que Jerusalén es su capital “indivisible”, el estatus definitivo de la ciudad depende de acuerdos de paz aún no alcanzados con las autoridades palestinas, que reclaman Jerusalén Este como capital potencial de un futuro Estado dentro de las fronteras previas a 1967, en consonancia con la postura de la comunidad internacional y la solución de dos Estados.

Según reportó Europa Press, la situación evidenció una amplia desaprobación internacional, con mandatarios y funcionarios exigiendo la restauración de las garantías para la libre práctica religiosa y el cumplimiento de las obligaciones internacionales por parte del Estado israelí. Las declaraciones subrayaron la preocupación sobre la protección de las minorías religiosas y la necesidad de preservar los acuerdos históricos que regulan el acceso a los lugares sagrados en Jerusalén.