VÍDEO: La Policía israelí impide la asistencia del jefe de la Iglesia Católica de Jerusalén a la misa de Ramos

El Patriarcado Latino de Jerusalén expresó un profundo pesar ante la comunidad cristiana de Tierra Santa y de todo el mundo, después de que las autoridades israelíes impidieran a los máximos representantes de la Iglesia Católica asistir a la misa del Domingo de Ramos. Según informó Europa Press, el cardenal Pierbattista Pizzaballa, jefe de la Iglesia Católica en Jerusalén, y el custodio de Tierra Santa, el reverendo Francesco Ielpo, fueron obligados a dar media vuelta cuando se dirigían a la iglesia del Santo Sepulcro, uno de los lugares más significativos para el cristianismo y símbolo de convivencia religiosa en la ciudad.

De acuerdo con la denuncia pública efectuada este domingo por el Patriarcado Latino de Jerusalén y recogida por Europa Press, la Policía israelí interceptó la comitiva privada liderada por Pizzaballa. En el comunicado, la diócesis destacó que no existen antecedentes semejantes “desde hace siglos”, dado que por primera vez los líderes eclesiásticos resultaron excluidos de una de las principales celebraciones litúrgicas del calendario cristiano en la ciudad santa. El Santo Sepulcro, según detalló la propia fuente, es considerado uno de los epicentros espirituales del cristianismo mundial, por lo que la medida adoptada adquirió especial resonancia internacional.

El medio Europa Press publicó que la Policía israelí, al cierre del informe, no se había manifestado respecto a la intercepción ni había ofrecido explicaciones sobre la decisión. La condena del Patriarcado describió la acción policial como un “grave precedente” al ignorar la importancia de Jerusalén para miles de millones de personas en diferentes países, especialmente en el contexto de la Semana Santa, cuando la atención de los fieles cristianos se concentra en la ciudad.

Los líderes de las Iglesias de Jerusalén recordaron en su pronunciamiento, difundido por Europa Press, que desde el inicio de la guerra en Gaza en 2023 y durante la actual crisis con Irán, han respetado todas las restricciones impuestas por las autoridades y actuado “con plena responsabilidad”. A la vez, el Patriarcado Latino consideró “manifiestamente irrazonable y desproporcionada” la prohibición de ingreso a Pizzaballa y a Ielpo, ambos al frente de las responsabilidades eclesiásticas más altas para la Iglesia Católica en la zona y los denominados Santos Lugares.

“Resulta una decisión precipitada y fundamentalmente errónea, viciada por consideraciones inapropiadas, que representa una desviación extrema de los principios básicos de razonabilidad, libertad de culto y respeto al statu quo”, lamentó el Patriarcado Latino en el comunicado reproducido por Europa Press. Tanto el Patriarcado como la Custodia de Tierra Santa expresaron su pesar ante la imposibilidad de orar durante una de las fechas religiosas más significativas.

En el plano diplomático, el Gobierno de Italia se sumó a las críticas inmediatamente después del incidente. El Ministerio de Exteriores italiano, en palabras de Antonio Tajani difundidas por Europa Press, declaró su solidaridad con el Patriarca de Jerusalén y el Custodio de Tierra Santa, calificando el accionar de la Policía israelí como “inaceptable”. Tajani enfatizó que, por primera vez, las autoridades israelíes impidieron a los líderes católicos presidir la misa del Domingo de Ramos en el Santo Sepulcro, un lugar reverenciado por millones de creyentes globalmente.

El ministro Tajani, según publicó Europa Press, anunció que emitió instrucciones al embajador italiano en Israel para que presentara una protesta formal ante el Gobierno israelí. Parte de este reclamo consistió en reiterar la posición italiana a favor de proteger, “en todo momento y bajo cualquier circunstancia”, la libertad religiosa. Además, Antonio Tajani confirmó que convocaría al embajador de Israel en Roma, Jonathan Peled, a fin de solicitar explicaciones inmediatas sobre el episodio.

Las imágenes relativas a este incidente se encuentran disponibles, según detalló Europa Press Televisión, donde se muestra el momento de la intervención policial. Este suceso añade tensiones diplomáticas y religiosas durante una etapa particularmente delicada en Jerusalén, al interrumpir uno de los rituales centrales de la Semana Santa y afectar directamente a las principales figuras religiosas de la Iglesia Católica en Tierra Santa.