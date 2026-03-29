Agencias

Peleas, incidentes e irregularidades en las elecciones locales en Serbia

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Zagreb, 29 mar (EFE).- Peleas físicas, ataques contra periodistas y observadores electorales, más de una decena de heridos y otros tantos detenidos como mínimo, así como denuncias sobre numerosas irregularidades, han marcado las elecciones locales celebradas este domingo en diez ciudades y municipios de Serbia.

La campaña se caracterizó por una fuerte polarización entre el SNS del presidente populista serbio, Aleksandar Vucic, y los estudiantes, que organizan protestas antigubernamentales desde hace un año y medio y que participan en las elecciones solos o junto con la oposición.

Aunque estas elecciones abarcan solo a unos 250.000 de los 6,5 millones de electores de Serbia, Vucic, que dirige el país desde 2014, hizo toda la campaña, violando así la legislación electoral, según afirman varias ONGs dedicadas al seguimiento de las elecciones.

La televisión independiente N1, la oposición y los estudiantes aseguran que varones encapuchados intimidaron y atacaron a los opositores, observadores y a los periodistas, arrebatándoles los teléfonos móviles con los que grababan las irregularidades electorales y ocasionándoles lesiones.

Vídeos difundidos por los medios muestran numerosas escenas de violencia y personas sangrando de diversas heridas, e incluso a un civil llevando una pistola en la mano.

Hay informes que denuncian numerosos casos de fraude electoral, como listas de votantes duplicadas, compra de votos, vulneración del secreto de voto, así como ataques contra ciudadanos solo por documentar abusos, mientras la policía no ha reaccionado o ha defendido a los "matones" del SNS.

Los medios allegados al Gobierno también denuncian violencia e irregularidades, pero acusando a los estudiantes y opositores de provocar la violencia.

“Lo que está ocurriendo hoy en Serbia no solo es alarmante, sino inaceptable”. escribió el Partido Demócrata Europeo (PDE) en la red social X , basándose en informes de sus observadores, y evaluó que se trata de “un patrón de poder que se defiende mediante el miedo” . EFE

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