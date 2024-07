Una milicia iraquí proiraní reclama un ataque contra la ciudad israelí de Eilat, a orillas del mar Rojo

La milicia iraquí proiraní Al Nujaba ha reclamado este miércoles el lanzamiento de un dron contra la ciudad israelí de Eilat, en el sur del país y a orillas del mar Rojo, una urbe que lleva meses sufriendo este tipo de operaciones por parte de grupos chíies de la región, si bien no se han llegado a notificar víctimas o daños hasta ahora. "El secretario general del Movimiento Al Nujaba, Akram al Kaabi, con el honor por llevar a cabo una operación de ataque contra la entidad sionista", ha informado el grupo en su cuenta de la red social X, donde ha publicado un vídeo en la que Al Kaabi aparece preparando el mencionado dron antes de su lanzamiento. Al Kaabi también ha presumido de haber alcanzado ya "bases enemigas" en los ocupados Altos del Golán, en el mar Muerto, en las ciudades de Ashdod, en Haifa y en Eilat, y ha prometido "alcanzar más objetivos". La ciudad de Eilat tiene un importante puerto que, según ha declarado su dueño, Avi Hormero, se encuentra en una "situación crítica" por este tipo de ataques, que le ha obligado a cancelar prácticamente toda su actividad, según ha informado el diario israelí 'Calcalist'. "Mis socios y yo estamos soportando la carga de los enormes gastos que supone el mantenimiento continuo del puerto y el pago de los salarios de los empleados durante los últimos ocho meses", ha expresado Hormero en una carta enviada al Ministerio de Transportes. Tras ello, ha amenazado con despedir a la mitad de su plantilla, compuesta por 120 trabajadores si el Estado israelí no interviene para encontrar una solución a la falta de actividad en el puerto derivada de los "ataques terroristas" tanto contra la ciudad como contra buques en el mar Rojo por parte de los rebeldes hutíes de Yemen. En una entrevista de Hormero publicada en mayo por el mencionado diario, este informó de que, desde finales de noviembre, solo han recibido en el puerto a tres buques cargados con grano, y que no hay más actividades en el puerto, lo que les ha llevado a perder entre seis y diez millones de shekels (entre 1,5 y 2,5 millones de euros). Cabe destacar que ningún vehículo había sido descargado en el puerto en todo 2024, en comparación con los 150.000 de 2023. Al Nujaba pertenece a un grupo más amplio de milicias chiíes conocida como la Resistencia Islámica de Irak, conformada también por Kataib Hezbolá y Asaib Ahl al Haq, quienes se han unido recientemente a las operaciones de los hutíes contra posiciones israelíes.

Compartir nota: Guardar Nuevo