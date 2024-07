Meta no lanzará sus nuevos modelos de IA en la UE debido a "la naturaleza impredecible" del entorno regulatorio

Meta ha adelantado que no lanzará sus próximos modelos de Inteligencia Artificial (IA) multimodales en la Unión Europea (UE) debido a la "naturaleza impredecible del entorno regulatorio europeo", lo que frenará el uso de estas tecnologías tanto para los usuarios como para las empresas de la UE. La compañía tecnológica planea lanzar próximamente sus próximo modelo Llama multimodal, que será capaz de procesar e integrar contenido y datos a través de diferentes formatos, como vídeo, audio, imágenes y texto. Sin embargo, ha adelantado que, por el momento, ha decidido no lanzar nuevos modelos de IA en la UE, tampoco Llama multimodal, debido a las regulaciones que se están llevando a cabo en esta región en lo relativo al uso de la IA y los datos de los usuarios. Así lo ha compartido la compañía en declaraciones al medio Axios, donde concretamente ha detallado que esta decisión se debe a "la naturaleza impredecible del entorno regulatorio europeo". Esta decisión puede implicar varias consecuencias tanto para las empresas como para los usuarios en la UE. Una de ellas es que las compañías europeas no tendrán acceso a esta tecnología de IA multimodal para llevar a cabo sus procesos de trabajo, a pesar de que son modelos que Meta siempre publica bajo una licencia abierta. Siguiendo esta línea, los usuarios y compañías tampoco podrán desarrollar productos propios si estos hacen uso de los nuevos modelos que planea lanzar Meta. Igualmente, la compañía ha apostillado que también podría afectar a otras empresas que operen fuera de la UE y que, por tanto, sí que utilicen los modelos multimodales, ya que puede impedir que estas compañías ofrezcan sus productos y servicios en Europa. A pesar de que el Reglamento de Inteligencia Artificial entrará en vigor próximamente (está previsto para el 1 de agosto de este año), Meta enfrenta problemas actualmente con la regulación europea debido a la necesidad de utilizar datos de los usuarios que participan en sus plataformas para continuar entrenando sus modelos de IA. En concreto, la Unión Europea se opone al uso de los datos de los usuarios por parte de empresas como Meta amparándose en las exigencias del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) vigente, que trata de asegurar que los usuarios tengan un mayor control sobre la información personal que manejan sus servicios online, así como decidir el tipo de publicidad que reciben. En este marco, la compañía anunció en mayo de este año su intención de utilizar la información compartida en publicaciones de Facebook e Instagram por usuarios públicos para entrenar sus próximos modelos de IA. Sin embargo, más tarde Meta agregó una opción para que, a través de un formulario de objeción, los usuarios pudieran evitar que se utilizasen sus datos publicados en sendas plataformas. Finalmente, el pasado mes de junio, la autoridad de protección de datos de Irlanda, Data Protection Commission (DPC), anunció que Meta había paralizado los planes para entrenar sus modelos de IA con el contenido público compartido por adultos en Facebook e Instagram en la UE. Por su parte, Meta compartió su "decepción" por tener que retrasar la capacitación de sus modelos lingüísticos de gran tamaño (LLM) utilizando contenido público de sus plataformas. "Esto supone un paso atrás para la innovación europea, la competencia en el desarrollo de la IA y más retrasos en la incorporación de los beneficios de la IA a las personas en Europa", sentenció en un comunicado en su blog, al tiempo que detalló que la capacitación en IA no es una tecnología exclusiva de los servicios de Meta y que, además, son "más transparentes" que muchos de sus homólogos en el sector. Cabe destacar que otras tecnológicas también han tomado esta decisión, como es el caso de Apple, que recientemente ha detallado que retrasará la llegada de sus funciones de IA, Apple Intelligence, en la UE, así como las funciones de iPhone Mirroring para Mac y SharePlay Screen Sharing por "incertidumbres regulatorias" relacionadas, en este caso, con la Ley de Mercados Digitales (DMA). No obstante, a pesar de todo ello, Meta también ha indicado al medio citado que planean lanzar una versión más grande de su modelo Llama 3, que solo opera con texto. En este caso, esta nueva versión sí estará disponible para clientes y empresas en la UE. Igualmente, la tecnológica también ha confirmado a Axios que sí lanzará sus próximos modelos de IA multimodales en el Reino Unido ya que, aunque también cuentan con una ley similar al RGPD, no disponen del mismo escenario de incertidumbre que en la Unión Europea, ha matizado.

