Los policías kenianos se enfrentan por primera vez a pandilleros en Haití

Los agentes de la Policía de Kenia enviados a Haití para la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad se han enfrentado este miércoles por primera vez con pandilleros mientras se encontraban patrullando en vehículos blindados en los alrededores del Palacio Nacional. Además de estos enfrentamientos, los policías kenianos también han llevado una operación contra sospechosos en la calle Pavée, en las afueras de la ciudad de Puerto Príncipe, la capital del país, donde también se ha registrado un tiroteo, según ha informado el diario 'Gazzete Haiti'. Por otro lado, el primer ministro de Haití, Garry Conille, ha asegurado que su Gobierno anunciará el estado de emergencia en 14 comunas controladas por pandilleros, a los que ha vuelto a instar a deponer las armas y a reconocer la autoridad estatal. Además, ha prometido erradicar a las bandas en una "lucha larga" pero que "el pueblo no perderá", por lo que ha pedido el apoyo de la gente a las fuerzas del orden, además de recomendarles que estén "atentos y vigilantes" en un discurso recogido por la agencia de noticias AlterPresse. Ya son 600 los policías kenianos que han llegado al país para ayudar al Consejo Presidencial de Transición (CPT) a establecer el orden y la seguridad en el país de cara a restaurar la normalidad democrática, y es que Haití no tiene presidente desde que a principios de julio de 2021 un grupo de sujetos armados irrumpiera en su residencia oficial para asesinarlo. Poco después, Ariel Henry ascendió al puesto de primer ministro entre críticas y tras varios años de inestabilidad. En marzo de este año presentó su dimisión tras la oleada de violencia que sacudió la nación caribeña. Desde entonces, se ha establecido un Consejo Presidencial de Transición de Haití, liderado por el que fuera máximo representante del Senado haitiano entre 1995 y 2000, Edgard Leblanc. Este ha elegido al ex primer ministro Garry Conille (2011-2012) como nuevo jefe de Gobierno de transición. El objetivo es cubrir temporalmente el vacío político en una etapa que debería concluir con la celebración de elecciones en 2026, una década después de los últimos comicios.

Compartir nota: Guardar Nuevo