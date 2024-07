Colin Firth se une a la serie 'Young Sherlock', basada en los libros de Sherlock Holmes

Los Ángeles (EE.UU.), 16 jul (EFE).- El actor británico Colin Firth se incorpora al elenco de la serie 'Young Sherlock', la nueva producción de Amazon Prime inspirada en las novelas 'El joven Sherlock Holmes', informó este martes la revista especializada Variety.

Firth, conocido por protagonizar filmes como 'The King's speech' o la saga 'Kingsman' interpretará a un personaje llamado Sir Bucephalus Hodge del que, por el momento, se desconocen los detalles acerca de su rol a lo largo de la serie.

El actor británico ganador de un Óscar y un Globo de Oro se suma a un elenco que también incluye a Hero Fiennes Tiffin ('After') en el papel principal, a Joseph Fiennes ('Shakesperare in love') y Natascha McElhone ('The Truman Show') como los padres de Sherlock; además de a Zine Tseng ('3 body problem' o 'El problema de los 3 cuerpos') como la princesa Gulun Shou'an.

Escrita por Matthew Parkhil y dirigida por Guy Ritchie, la cinta se basa en la novela de libros escrita por el británico Andy Lane, conocedor por dar vida al personaje del popular detective Sherlock Holmes.

En esta entrega se presentará a un Holmes de 19 años "deshonrado, crudo, sin filtro y sin forma" que se ve envuelto en el misterio de un asesinato en la universidad de Oxford que amenaza con su vida, según describió Variety. La serie todavía no ha anunciado fecha de estreno. EFE

mvg/at/enb