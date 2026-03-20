La Fórmula E prevé dejar un impacto económico de hasta 100 millones de euros en Madrid

El grupo organizador de la Fórmula E ha acordado que España recibirá una carrera anual del certamen eléctrico a partir de esta temporada, según informó Europa Press. El compromiso, anunciado por el cofundador del campeonato, Alberto Longo, contribuirá a consolidar la presencia de la competición en la ciudad de Madrid y a mantener el impacto económico que se anticipa para este año, estimado por los organizadores entre ochenta y cien millones de euros.

Europa Press detalló que la edición de la Fórmula E de este fin de semana, que tendrá como epicentro la carrera en el Circuito del Jarama el sábado 21 de marzo, ha marcado el primer ‘sold out’ del evento en suelo español desde la creación del campeonato hace doce años. Longo destacó que las cifras alcanzadas son notables para una sola jornada, y subrayó que el fenómeno audiovisual y mediático resultante representa un proceso de monetización tangible para la ciudad anfitriona.

Entre los factores que impulsan el beneficio económico señalado por los organizadores se encuentran la ocupación prevista de un mínimo de treinta mil noches de hotel generadas por el personal y los visitantes asociados a la Fórmula E, la creación de más de cuatro mil empleos vinculados directa e indirectamente al evento y un impacto mediático a escala nacional e internacional, que posiciona la cita como elemento destacado en el calendario del turismo deportivo y de negocios.

El medio Europa Press consignó que los organizadores valoran como un hito histórico el éxito obtenido en la venta de entradas, lo que se atribuye, en parte, a la estrategia de accesibilidad urbana y a la fijación de precios más asequibles, diseñados para atraer a un nuevo público. Longo apuntó la importancia de mantener ese acceso económico y de adaptar los circuitos a recorridos por avenidas internas en las ciudades, factores que deberían fortalecer el atractivo de la Fórmula E. “Están todas las entradas vendidas y estoy seguro de que no vamos a dejar de vender hasta que los responsables de seguridad nos digan que ya es un problema de aforo”, declaró Longo en el encuentro con los medios, según reportó Europa Press.

En paralelo al evento en Madrid, Europa Press informó sobre la reorganización de equipos en la división de carreras del grupo Stellantis. El equipo DS finalizará su participación en la Fórmula E al término de la Temporada 12 del Campeonato Mundial ABB FIA Formula E, en julio próximo, para concentrar su estrategia en la navegación en asociación con el SailGP Team France, enfocándose en innovación tecnológica en el ámbito náutico. En su lugar, Opel ingresará al campeonato de monoplazas eléctricos a partir de la temporada 2026/27, de acuerdo con el anuncio de Florian Huettl, consejero delegado de Opel, quien ha firmado un contrato de cuatro años con la organización del certamen. “Unirnos a la Fórmula E supone un nuevo hito para Opel en nuestro camino hacia un futuro eléctrico”, expresó Huettl, según recogió Europa Press.

La repercusión generada por la Fórmula E representa para Madrid un incremento relevante de la ocupación hotelera, la diversificación del empleo y el posicionamiento de la ciudad como sede de eventos de proyección internacional, tal como han resaltado los organizadores en sus comunicaciones reproducidas por Europa Press. El acuerdo alcanzado para que la prueba permanezca en España, sin descartar la posibilidad de explorar otras sedes en el futuro, plantea un escenario de continuidad para la competencia y para los flujos económicos que esta genera.