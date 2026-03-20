Petro asegura que "nunca" ha hablado con un narcotraficante

Durante la llamada “época de la gobernanza paramilitar”, la vida del presidente de Colombia, Gustavo Petro, experimentó amenazas y su familia debió exiliarse tras denuncias públicas sobre la presunta relación entre figuras del narcotráfico y actores políticos. En este contexto, Petro ha reiterado que mantiene una política de absoluto rechazo a cualquier vínculo con el narcotráfico o a fondos irregulares para campañas políticas. Según informó Europa Press, el mandatario negó rotundamente haber establecido algún contacto con miembros del narcotráfico y defendió la transparencia en la financiación de su candidatura presidencial.

El medio Europa Press detalló que Petro declaró en sus redes sociales que “nunca” en su vida ha hablado con un narcotraficante y que no existe ninguna investigación oficial en Colombia sobre algún vínculo suyo con redes ilícitas. Para sostener esta aseveración, el presidente afirmó que durante una década se dedicó a denunciar a los sectores más poderosos del narcotráfico y sus nexos con políticos del Congreso y de gobiernos locales y nacionales. Estas declaraciones se produjeron poco después de conocerse, según fuentes citadas por Europa Press y por el diario ‘The New York Times’, que el Departamento de Justicia de Estados Unidos abrió una investigación preliminar por presuntas relaciones de personas del entorno de Petro con organizaciones criminales y posible financiamiento irregular de campaña presidencial.

El Gobierno colombiano, a través de un comunicado publicado por la Embajada de Colombia en Estados Unidos, sostuvo que no se ha recibido ninguna notificación formal por parte de autoridades competentes sobre investigaciones que comprometan al presidente. En el mismo texto, el Ejecutivo denunció que la información difundida al respecto carece de sustento jurídico y fáctico, solicitando a la opinión pública que “las publicaciones se lean en su contexto integral” y que los reportes sobre estas acusaciones no verificadas sean tratados con prudencia.

La Embajada en Washington destacó que Petro “ha enfrentado de manera consistente e inequívoca la criminalidad”, tanto durante su cargo como durante su exilio ocasionado por denunciar actos ilícitos que implicaban a estructuras criminales. Según consignó Europa Press, la misión diplomática defendió la trayectoria del presidente como una de “acción firme contra la ilegalidad y las organizaciones criminales internacionales vinculadas al narcotráfico”. Para el Gobierno colombiano, este historial refleja un compromiso permanente del mandatario con el Estado de derecho y la justicia, y se apoya en hechos comprobables y no en rumores o versiones especulativas.

De acuerdo con el reportaje de Europa Press, Gustavo Petro insistió en que su principio personal, así como la orden para su equipo de trabajo, ha sido rechazar cualquier donación o aporte financiero proveniente de banqueros o de personas vinculadas al narcotráfico. “Ni un solo peso de narcotraficantes” ha ingresado, según el propio presidente, en el marco de su campaña que culminó con la victoria en las elecciones presidenciales de 2020. Defendió que las investigaciones intensas y productivas no han hallado evidencia alguna de ingresos ilícitos. Petro, además, consideró que cualquier proceso instruido por autoridades estadounidenses serviría como mecanismo para refutar las acusaciones promovidas, según él, por sectores de la derecha colombiana, quienes, señaló, sí mantienen articulaciones con redes criminales dedicadas al narcotráfico.

Europa Press informó que las investigaciones que involucran a colaboradores cercanos del presidente colombiano estarían a cargo de las fiscalías de Manhattan y Brooklyn, trabajando en conjunto con la Agencia Federal Antidrogas (DEA) y el Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI). Estas pesquisas aún se encontrarían en etapas iniciales y no han derivado en imputaciones formales ni en comunicaciones oficiales al Gobierno de Colombia.

El anuncio de la apertura de estas investigaciones coincide con una etapa de estabilidad en la relación entre Petro y la administración estadounidense, tras un periodo de meses marcados por tensiones, declaraciones cruzadas y desencuentros verbales. Europa Press recordó que Donald Trump, presidente de Estados Unidos durante ese periodo, había caracterizado a Petro como “lunático con problemas mentales” e, incluso, llegó a amenazar con una intervención militar en el país sudamericano. La bilateralidad experimentó cierta normalización después de la visita de Petro a la Casa Blanca, previa a la intervención estadounidense en Caracas, Venezuela, en enero de 2026, cuyo objetivo declarado fue la detención de Nicolás Maduro.

El contexto de las investigaciones también está situado en el marco de la campaña electoral en Colombia, donde Iván Cepeda, identificado como cercano al presidente Petro, aparenta ser el favorito de cara a los comicios previstos para el 31 de mayo, según información publicada por Europa Press. Este proceso coincidente ha contribuido a que el entorno político en Colombia y la percepción pública sobre el caso adquieran mayor atención mediática.

Las declaraciones del presidente Petro y de la Embajada de Colombia en Estados Unidos reiteran la postura de rechazo absoluto a cualquier forma de criminalidad que implique vínculos con el narcotráfico. Tanto el Ejecutivo como el propio mandatario han enfatizado el compromiso con la transparencia y la integridad en la actuación pública, así como la disposición para someterse a investigaciones que permitan esclarecer los hechos y descartar sospechas que, según sus afirmaciones, carecen de fundamentos probatorios sólidos.