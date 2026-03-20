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Prohens resalta la "alianza estratégica" entre Baleares y la República Dominicana para formar profesionales del turismo

Un nuevo acuerdo entre instituciones educativas promueve el intercambio de expertos, becas y programas de formación en hotelería, abriendo oportunidades para impulsar la excelencia, el talento y la innovación en el ámbito turístico internacional de ambos territorios

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La llegada de seis docentes del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep) a Baleares marca el inicio de los programas de intercambio derivados de un nuevo convenio suscrito por instituciones educativas de España y República Dominicana para fortalecer la formación turística. Este acuerdo estratégico, según informó el Govern balear, busca fomentar la colaboración y el aprendizaje mutuo entre expertos del sector, abriendo opciones de becas, estancias en empresas turísticas y acciones para potenciar tanto la captación y desarrollo del talento como la innovación en hotelería.

De acuerdo con el comunicado del Govern, la presidenta del Ejecutivo autonómico, Marga Prohens, resaltó la importancia de esta alianza entre los dos territorios durante su visita al Infotep en República Dominicana. En el marco de la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur), la presidenta destacó que la colaboración entre la Escuela de Hostelería de Baleares (EHIB) y el Infotep pretende consolidar los vínculos históricos entre ambas regiones y elevar la excelencia en la cualificación de los futuros profesionales del turismo.

Al acto de presentación asistieron el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Rafael Santos Badía; la directora general de Infotep, Maira Morla Pineda; el presidente de la Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes (Asonahores), Papo Bancalari; y el alcalde de Sabana de la Mar, Francisco Solano Hernández, junto con otros representantes institucionales de ambas partes. Según consignó el Govern, esta amplia presencia pone de manifiesto el respaldo institucional y empresarial a la iniciativa.

Tal como explicó el Govern en su comunicado, el principal objetivo de este convenio reside en compartir conocimientos, perfeccionar la formación turística y establecer mecanismos para promover la excelencia profesional. El acuerdo incluye actividades que van desde intercambios formativos y prácticas en empresas hasta la concesión de becas a estudiantes y profesionales del sector.

La presidenta Prohens subrayó que la apuesta conjunta de Baleares y República Dominicana se centra en reforzar el “talento, la excelencia profesional y la innovación” a través de una formación adaptada a las necesidades del turismo contemporáneo. El acuerdo, impulsado desde las instituciones educativas, ya se materializa con la participación activa de profesores dominicanos en programas formativos de Baleares, quienes se incorporan a la comunidad académica y profesional local para profundizar sus conocimientos y técnicas en hotelería y hostelería, reportó el Govern balear.

El convenio establece, además, la creación de nuevas oportunidades enfocadas en impulsar y atraer talento procedente de ambos territorios, lo que podría traducirse en una mayor competitividad para el sector turístico de ambos países. Según detalló el Govern, la colaboración no solo contempla la formación inicial sino también la actualización y especialización de docentes y expertos mediante estancias internacionales, favoreciendo el intercambio de buenas prácticas y la creación de redes profesionales.

Durante su intervención, la presidenta Prohens afirmó que la “formación, la profesionalización y la excelencia en el servicio” constituyen elementos clave para mantener el liderazgo internacional en materia turística. Según publicó el Govern, la mandataria hizo hincapié en que el acuerdo contribuye a dotar al sector de herramientas y recursos que aseguren una calidad de servicio alineada con los desafíos y expectativas del turismo internacional actual.

En el contexto del acuerdo, los participantes cuentan con acceso a experiencias prácticas en empresas punteras del sector hotelero, así como con la posibilidad de optar a distintas modalidades de becas y estancias especializadas. El Govern precisó que estas acciones buscan no solo mejorar las competencias técnicas de los profesionales sino también fomentar la movilidad y el intercambio cultural entre Baleares y República Dominicana.

En definitiva, la alianza estratégica entre la EHIB y el Infotep comenzó a generar resultados concretos con la llegada de la delegación dominicana a las islas, según publicó el Govern balear. La iniciativa se enmarca en los esfuerzos por fomentar un turismo basado en la calidad, la innovación y el desarrollo profesional, elementos que las autoridades consideran fundamentales para afrontar el futuro del sector en ambos territorios.

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