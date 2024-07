Aitana brilla en la celebración de la Selección Española en Madrid con una actuación estelar

La celebración de la victoria de la Selección Española en la Eurocopa culminó con una espectacular fiesta en Cibeles en la que actuaron algunas de las estrellas más destacadas de nuestro país. Una fiesta presentada por el streamer Ibai Llanos en la que participaron algunos artistas como Isabel Aaiún, cantante de ‘La potra salvaje’, o Almacor, con su famosa canción ‘Brillos Platino’. Aunque sin duda destacó la presencia de Aitana en el evento, que se robó el show interpretando "Mon Amour", su éxito junto a Zzoilo, canción que encajó a la perfección con el ambiente. La artista se unió a los futbolistas en el escenario, luciendo la camiseta de la Roja. La cantante catalana no solo deleitó al público con su talento, sino que también dedicó emotivas palabras a los campeones, agradeciéndoles por unir a todo el país con su hazaña deportiva. "Me encanta el deporte y el fútbol, pero este último mes hemos vivido una experiencia única", expresó Aitana. Como broche final, la novia de Sebastián Yatra tuvo el privilegio de hacerse una foto junto a los jugadores, sosteniendo la preciada copa de la Eurocopa, en lo que fue un momento memorable para todos los presentes. La fiesta de recibimiento de los campeones no solo celebró un triunfo deportivo, sino que también demostró el poder de la fiesta y la música para unir a las personas en momentos de alegría.

