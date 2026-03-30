El líder de la junta birmana deja el liderazgo del Ejército y se perfila como presidente

Bangkok, 30 mar (EFE).- El líder de la junta militar de Birmania, Min Aung Hlaing, dejó este lunes de liderar el Ejército y se perfila a ocupar el cargo de presidente tras ser nominado como candidato por parte de la Cámara Baja, informan los medios locales.

Min Aung Hlaing, quien lideró el golpe de Estado militar de febrero de 2021, parte como favorito frente a otros dos candidatos para una votación que en principio será el martes, indica el portal opositor The Irrawaddy.

El proceso forma parte de las pretensiones del régimen golpista de iniciar una transición política tras celebrar elecciones el pasado diciembre sin oposición real, cinco años después de una asonada que puso fin al camino democrático de Birmania y exacerbó el conflicto civil de décadas del país. EFE

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