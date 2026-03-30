Más de 100 venezolanos en el exterior han pedido acogerse a la ley de amnistía

El presidente de la Comisión Especial de Seguimiento de la Ley de Amnistía, Jorge Arreaza, afirmó que existen personas vinculadas con sectores opositores radicales que han manifestado su intención de regresar a Venezuela y participar en actividades políticas amparados por la nueva legislación. Arreaza expuso en una entrevista con TeleSur que algunas de estas personas, desde el exterior, han reconocido sus errores, expresado críticas hacia el Gobierno y han anunciado su deseo de reincorporarse a la vida política bajo las normas constitucionales del país. Esta declaración se dio en el marco del proceso abierto por la Ley de Amnistía, que fue aprobada en febrero y permite que ciudadanos involucrados en delitos cometidos desde 1999 puedan solicitar la extinción de su causa, acceder a sus derechos y reintegrarse sin enfrentar detenciones al volver al territorio nacional.

Según detalló TeleSur, más de 100 venezolanos residentes fuera del país ya han iniciado los trámites necesarios para beneficiarse de esta ley. Los interesados cuentan con la posibilidad de realizar la solicitud a través de un apoderado, como se establece en el artículo 7 de la norma. El procedimiento implica la revisión de cada caso por parte de los jueces, quienes deben analizar y pronunciarse conforme a los criterios definidos por la legislación. Arreaza expresó que confía en que “la inmensa mayoría” de las respuestas judiciales frame los casos dentro de los márgenes legales y favorezcan el regreso de los solicitantes con plenas garantías de derechos.

Durante su intervención, el titular de la comisión explicó que las personas que formen parte del proceso recibirán protección frente a posibles detenciones. Al llegar a Venezuela, los solicitantes comparecerán ante el tribunal correspondiente y accederán a los beneficios previstos, en tanto sus casos no se encuentren entre las excepciones establecidas por la propia ley para delitos graves. El objetivo declarado, precisó Arreaza según difundió TeleSur, es crear condiciones para que quienes deseen hacer política lo hagan en paz y bajo las reglas democráticas.

Arreaza evitó dar detalles sobre identidades o casos concretos de los solicitantes, aunque señaló que algunos de ellos participaron activamente en la oposición más dura y confrontacional en años anteriores. De acuerdo con lo reportado por TeleSur, estas personas han optado por buscar caminos de reinserción social y política, en un contexto donde la normativa ofrece la posibilidad de extinguir el delito penal y limpiar los registros policiales y de antecedentes, salvo en los supuestos de delitos excluidos por la ley, considerados de mayor gravedad.

En cuanto al número general de solicitudes, el medio TeleSur informó que el balance entregado por Arreaza registra un total de 13.685 peticiones recibidas para acogerse a la Ley de Amnistía. Tras una revisión para eliminar casos duplicados, el total depurado quedó en 11.401 personas. De ese grupo, 8.073 han obtenido respuesta favorable, lo que ha incluido la excarcelación de 260 personas que se encontraban en prisión y ahora están en libertad plena, con los delitos completamente extinguidos según lo indicado por la comisión especial.

Por otra parte, 7.813 ciudadanos que desde los años 2013, 2014 o 2017 estaban sujetos a la obligación de presentarse periódicamente ante tribunales, han quedado ahora exentos de esta medida y sus casos, salvo algunos que continúan en proceso de resolución, han sido cerrados y sus antecedentes eliminados. TeleSur recogió las palabras de Arreaza, quien defendió la interpretación de la ley como un mecanismo para terminar con ciclos de enfrentamiento político y dar paso a una convivencia institucional más estable.

La Ley de Amnistía, aprobada en febrero, establece que quienes cumplan con los requisitos señalados y no sean excluidos por haber cometido delitos especialmente graves, podrán ver extintas sus causas penales. Este instrumento legal borra de los registros los antecedentes y otorga la posibilidad de iniciar una nueva etapa de participación política bajo el marco de la legalidad. Según la comisión especial, las aplicaciones desde el exterior siguen en aumento, consolidando la ley como una ventana de regreso para venezolanos que buscaron refugio fuera del país debido a procesos judiciales abiertos en los últimos años.

TeleSur concluyó que la política de amnistía adoptada por el Estado venezolano busca ofrecer una salida legal y pacífica a decenas de miles de ciudadanos, con el objetivo de restaurar derechos y minimizar la confrontación en el ámbito político nacional, siempre dentro de los límites y exclusiones que marca la propia legislación.