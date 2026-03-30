La monarquía jordana recibe a Zelenski y estudian reforzar sus relaciones

Durante el encuentro en Amán, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ofreció a Jordania compartir la experiencia adquirida en la defensa contra ataques con drones y misiles, destacando que su país ha desarrollado sistemas unificados de protección ante la amenaza de ataques rusos, incluyendo el empleo de drones de origen iraní. En este contexto, Zelenski planteó a las autoridades jordanas la posibilidad de una cooperación en el ámbito de la seguridad para abordar desafíos similares, según informó la Corte Real Hachemita y la oficina presidencial ucraniana.

Según publicó la Corte Real Hachemita, el rey Abdulá II recibió el domingo al jefe de Estado ucraniano junto a altos responsables militares y diplomáticos, en un encuentro centrado en los recientes acontecimientos en Oriente Próximo, en particular el impacto de la guerra entre Estados Unidos e Israel e Irán. Durante la reunión, el monarca reiteró la condena de los continuos ataques de Irán contra Jordania y otros países árabes y pidió incrementar los esfuerzos diplomáticos internacionales para alcanzar una distensión plena y sostenida. El monarca advirtió sobre los peligros que supone la prolongación del conflicto en la región y subrayó las consecuencias que esto puede tener, no solo en términos de seguridad, sino también al agravar la carga económica sobre la región y el mundo, según consignó el comunicado difundido por la Corte Real de Jordania.

En paralelo, la Presidencia ucraniana transmitió que el eje principal del encuentro fue la búsqueda de una alianza en seguridad entre ambos Estados. Zelenski aseguró que Ucrania está dispuesta a colaborar en la protección ante amenazas aéreas, fundamentando esta propuesta en la trayectoria de su país ante “constantes ataques rusos, incluidos los realizados con drones iraníes”. “Por nuestra propia experiencia, sabemos que sin un sistema unificado, es simplemente imposible establecer una protección integral de la población y la infraestructura crítica”, afirmó Zelenski, citado por la Presidencia de Ucrania. El presidente subrayó que su país puede aportar conocimientos y capacidades técnicas, al tiempo que consideró imprescindible que esta colaboración también implique respaldo a Ucrania en sus propios desafíos de defensa.

El medio detalló que, además de las cuestiones relativas a seguridad, la agenda abordó el estado de las relaciones bilaterales entre Jordania y Ucrania y las posibilidades de su fortalecimiento en diferentes ámbitos. Aunque los portavoces jordanos no ampliaron detalles sobre las áreas concretas de cooperación, en contraste la oficina presidencial ucraniana sí resaltó la relevancia de la seguridad como ámbito prioritario. Según informó la Corte Real Hachemita, se discutieron vías para reforzar los vínculos entre ambos países, mientras que desde Kiev se insistió en la importancia de que la cooperación entre las dos naciones incluya componentes militares y tecnológicos.

Durante la reunión, Zelenski recalcó además la condena ucraniana a los ataques de Irán y expresó su preocupación por la expansión del conflicto bélico en Oriente Próximo, al señalar que la crisis afecta hoy también a Jordania. De acuerdo con la Presidencia de Ucrania, el mandatario hizo hincapié en la necesidad de respuestas coordinadas ante los incidentes y en el valor de compartir experiencias sobre defensa civil y militar.

El encuentro se produce en un contexto marcado por una escalada de las tensiones geopolíticas en la región, con enfrentamientos directos e indirectos entre Estados Unidos, Israel e Irán, así como ataques que han implicado a varios países árabes, según reportó la Corte Real Hachemita. En este escenario, Jordania ha sufrido incidentes que el monarca atribuyó a acciones de Irán y sus aliados, motivo por el cual Abdulá II solicitó apoyo internacional, un aumento de la cooperación y el uso de vías diplomáticas para reducir la hostilidad.

La iniciativa ucraniana de ofrecer experiencia en la defensa frente a drones y misiles se vincula estrechamente con los ataques que ha recibido su territorio desde el inicio de la invasión rusa, especialmente mediante el uso de tecnologías suministradas por Irán al ejército ruso. Zelenski argumentó que los desafíos enfrentados por Ucrania les han permitido acumular destrezas técnicas que pueden ser transferidas a socios internacionales como Jordania. La oficina de la Presidencia ucraniana remarcó la importancia de que cualquier ayuda brindada sea recíproca y que los países colaboradores apoyen activamente los esfuerzos de resistencia de Ucrania.

Tanto la Corte Real Hachemita como el gobierno ucraniano coincidieron en la relevancia de abordar los temas regionales con perspectiva amplia en sus conversaciones bilaterales, e insistieron en la necesidad de una cooperación reforzada frente a amenazas que ponen en riesgo la estabilidad y la seguridad en Oriente Próximo y Europa del Este. Según detalló el gobierno jordano, los análisis compartidos durante la reunión incluyeron no solo el actual conflicto en el golfo Pérsico, sino también la proyección de una posible prolongación de la inestabilidad, así como sus repercusiones para la economía y las infraestructuras críticas de los países implicados.