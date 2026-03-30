Taiwan Weighted cerró a la baja este 30 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión bajista para el Taiwan Weighted, que cerró la jornada del lunes 30 de marzo con notables caídas del 1,8%, hasta los 32.518,16 puntos. El indicador marcó un máximo de 33.009,68 puntos y un volumen mínimo de 32.326,37 puntos. El rango de cotización para el Taiwan Weighted entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 2,07%.

En relación a la última semana, el Taiwan Weighted marca un descenso del 0,62%. El Taiwan Weighted se sitúa un 8,18% por debajo de su máximo del presente año (35.414,49 puntos) y un 10,8% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (29.349,81 puntos).