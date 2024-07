Donny van de Beek ficha por el Girona FC hasta 2028

El centrocampista neerlandés Donny van de Beek ha fichado por el Girona FC, club con el que firmará hasta 2028 y al que llega procedente del Manchester United de la Premier League inglesa, donde fue de más a menos y ahora, en Montilivi y en una temporada histórica para su nuevo club, espera recuperar su mejor versión a las órdenes de Míchel. "Donny van de Beek será nuevo jugador del Girona FC para las próximas cuatro temporadas. El club y el Manchester United han llegado a un acuerdo de traspaso por el centrocampista neerlandés", anunció el club 'gironí' en un comunicado. El nuevo futbolista del club de Montilivi es un centrocampista con "mucho talento" que destaca por su visión de juego. "Tiene capacidad para marcar goles y su habilidad para crear oportunidades de gol para sus compañeros. Además, es un jugador versátil que puede adaptarse a distintas posiciones", destacó el Girona. Lo cierto es que formó parte del mejor Ajax de los últimos tiempos y con un papel destacado en el centro del campo, donde puede jugar de mediocentro ofensivo y pivote defensivo además de como centrocampista puro. A sus 27 años, todavía tiene camino por recorrer y, si con Míchel y en el Girona se siente a gusto, margen para recuperar el potencial que tenía no hace tanto. Pero viene de jugar poco en la última campaña, que empezó en un United en el que no contaba para el entrenador, su compatriota Erik ten Hag, y apenas jugó dos partidos y 21 minutos en total. En invierno fue cedido al Eintracht, donde disputó 8 encuentros pero no pudo tener más presencia por una lesión final en el talón. El nuevo futbolista 'blanc-i-vermell' nació en abril de 1997 en Nijkerkerveen, en los Países Bajos. Comenzó a jugar en el equipo de su población y en verano de 2014 se incorporó a la academia del Ajax de Asmterdam, llegando a ser uno de los talentos más destacados del fútbol base del club junto al blaugrana Frenkie de Jong o el central del Bayern Matthijs de Ligt. Con tan solo un año en la academia, en 2015 debutó con el filial Jong Ajax y dos meses más tarde fue convocado con el primer equipo en el encuentro ante Den Haag en partido de la Eredivise, y se hizo con la distinción 'Talento del Futuro' del club, que anteriormente habían ganado Rafael van der Vaart, Wesley Sneijder, Christian Eriksen o su de nuevo compañero Daley Blind. Van de Beek debutó con el primer equipo del Ajax en noviembre de 2015, en partido de la Europa League contra el Celtic de Glasgow y se afianzó la temporada siguiente, jugando 29 partidos y llegando a la final de la Europa League. La temporada 17-18 se estrenó con la selección absoluta neerlandesa. Al año siguiente, el Ajax llegó a la semifinal de la 'Champions'. En septiembre de 2020, Donny van de Beek fue traspasado al Manchester United y con los 'red devils' jugó 62 partidos antes de ser cedido, la pasada temporada, al Eintracht de Frankfurt de la Bundesliga alemana.

