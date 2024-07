Israel anuncia que iniciará en agosto las tareas de reclutamiento militar de ultraortodoxos

El ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, ha anunciado este martes que las tareas de reclutamiento de ultraortodoxos arrancarán durante el mes de agosto, en medio de la ofensiva lanzada contra la Franja de Gaza tras los ataques ejecutados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras facciones palestinas. La cartera de Gallant ha indicado en un comunicado que el ministro ha tomado la decisión tras una reunión con el jefe del Ejército, Herzi Halevi y otros altos cargos, en la que se ha "aprobado la recomendación de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) para emitir órdenes (de reclutamiento) a miembros de la comunidad haredi a partir del mes que viene". Así, ha sostenido que la medida será aplicada "en línea con las capacidades de absorción y selección (de las FDI) y después de que se lleve a cabo un proceso significativo de refinamiento de los datos existentes sobre posibles reclutas", según ha recogido el diario israelí 'The Times of Israel'. Gallant y Halevi han incidido durante la reunión en que el reclutamiento de ultraortodoxos es "una necesidad operativa" y "un asunto social complejo" que requiere que estos soldados puedan "mantener su estilo de vida" una vez que se sumen a las filas de las Fuerzas Armadas israelíes. El anuncio ha llegado después de que el Tribunal Supremo de Israel fallara a finales de junio que no existe ninguna base legal que permita que los ultraortodoxos estén exento del servicio militar, en medio de las tensiones sobre el tema en el seno de la coalición que encabeza Benjamin Netanyahu, integrada por partidos ultraderechistas y ultraortodoxos. La sentencia del Supremo prevé también la congelación de los fondos para las escuelas talmúdicas que no cumplan con la normativa de alistamiento. El sector ultraortodoxo considera que el servicio militar es incompatible con su vida dedicada al estudio religioso y temen que quienes lo realicen se alejen de sus tradiciones y creencias.

