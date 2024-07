Vox acusa a Begoña Gómez de "negarse a dar explicaciones" y de "faltar al respeto" a la Justicia y los españoles

El coordinador jurídico de Vox, Jorge Buxadé, ha recriminado este viernes a Begoña Gómez, esposa del presidente, Pedro Sánchez, "negarse a dar explicaciones" en su declaración ante el juez, lo que considera una "falta de respeto" al Poder Judicial y a los españoles. Gómez ha señalado ante el juez que la investiga por tráfico de influencias y corrupción en los negocios, Juan Carlos Peinado, que desconoce por qué se le investiga. Por ello, Peinado ha suspendido la declaración de la mujer de Sánchez al no notificársele una de las querellas, la de la organización Hazte Oír. Buxadé, en representación de Vox, que ejerce una de las acusaciones particulares en el caso de Gómez, ha reprochado que la esposa del jefe del Ejecutivo "se niega a dar explicaciones amparándose en formalismos legales". "Se ampara en esos formalismos, es una falta de respeto evidente al juez, al Poder Judicial, a las acusaciones de la causa y a los españoles", ha indicado el coordinador jurídico de Vox en declaraciones a los medios de comunicación al término de la sesión. Ha atribuido este comportamiento a que Gómez está "envalentonada" por "la posición política de su marido". Sobre la ausencia de notificación de la querella de Hazte Oír, Buxadé ha explicado que "no se trata de un fallo del procedimiento judicial", si no de un "error humano". Si bien Buxadé ha resaltado que Gómez tiene los mismos derechos reconocidos en la Constitución que cualquier ciudadano español, ha rechazado las medidas de seguridad desplegadas en las inmediaciones de los Juzgados de Plaza de Castilla, que, a su juicio, evidencian "falta de transparencia y opacidad". Según el también eurodiputado, la declaración se ha convertido en "un circo mediático y un terror de seguridad". "La autocracia de Sánchez llega al Poder Judicial", ha agregado, antes de asegurar que Vox "seguirá hasta el final" y ya tiene la vista puesta en la próxima declaración de Gómez, fijada para el 19 de julio. EL MOTIVO DE LA INVESTIGACIÓN, PÚBLICO Y NOTORIO Por su parte, el presidente de Hazte Oír, Ignacio Arsuaga, una de las partes querellantes contra la esposa de Pedro Sánchez, ha calificado como una "vergüenza" y un "abuso de derecho" que se haya suspendido la declaración de Begoña Gómez, alegando que desde hacía "muchísimas semanas" era "público y notorio" el por qué se le investigaba. "Hacer el gasto que han hecho en policías, en medios, con un trato privilegiado para poder entrar en el garaje (...) Sinceramente es una cosa absurda, sabiendo que iban a suspender el acto porque iban a decir exactamente lo mismo que han dicho hoy", ha explicado en declaraciones a los medios frente a los juzgados de Plaza de Castilla, incidiendo en que le parece "un abuso y un exceso" que la defensa de Gómez diga que "no conoce la querella hasta hoy". Hazte Oír ha explicado que en estos casos la defensa solicita al juez que se notifique a su cliente, pero que no se espera a "venir el mismo día" tras haber "organizado un follón" para luego "pedir que se suspenda". "No tiene ningún sentido, sinceramente creo que es mala fe procesal, es un abuso", ha zanjado. NOTIFICACIÓN De su lado, las acusación popular formada por Luis María Pardo y la organización Justicia Europa ha señalado en declaraciones a los medios de comunicación que, aunque ella haya mantenido que no conocía los cargos por los que se la imputa, "en teoría" su procurador "tenía todas las actualizaciones". De esta forma han explicado que, como a ellos les notifican sus propios procuradores, el de la investigada debía haberlo hecho antes de esta comparecencia. "Al igual que nos notificaron a nosotros la querella de actividad, pues se la notificarían a trámite el procurador", ha recalcado el abogado personado como acusación popular Luis María Pardo. Del mismo modo, Pardo ha puesto de relieve el "despliegue" policial tanto "por fuera" como "por dentro" --ya que "la planta está completamente tomada y no se permite el paso"-- para la comparecencia de la esposa del presidente del Ejecutivo. "Nunca en mis años de ejercicio, he visto semejante despliegue para que una ciudadana venga a declarar, nos ha sorprendido bastante", ha sentenciado. De esta forma, la acusación popular ha informado de que durante la declaración "estaba ella sola" junto a su abogado y al servicio de seguridad. Preguntado sobre si creían que negar el conocimiento de los cargos era parte de una "triquiñuela", Pardo ha mantenido que "será la estrategia judicial de Camacho --abogado de Begoña Gómez--" y que es una cuestión que debe contestar él.

