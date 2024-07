Carmen Lomana atiza a Bertín Osborne tras su 'desplante': "Él es su mayor enemigo cada vez que abre la boca"

Carmen Lomana ha convertido el mercadillo solidario que lleva celebrando varios años en Madrid, y en el que vende algunas prendas exclusivas de grandes marcas de su vestidor a precios asequibles, en toda una tradición. Y ahora, por el cariño que tiene a la gente de Marbella -su refugio y a donde se escapa siempre que tiene ocasión- ha decidido hacer una versión veraniega con diseños boho-chic y looks playeros que ha lucido alguna que otra vez, en la ciudad malagueña. Durante la inauguración, en la que ha animado a las marbellíes a que compren y dejen el mercadillo vacío, la socialité se ha pronunciado de nuevo sobre su tenso encuentro con Bertín Osborne durante la Comunión de la nieta de José Luis López 'El Turronero'. Lo ha hecho en primer lugar para negar que el cantante abandonase la fiesta por su culpa, y en segundo para mandarle un demoledor mensaje tras negarse a saludarla. "Yo no soy tan importante para que una persona se vaya de una fiesta por mi culpa. Lo único que pasó es que yo estaba hablando con un amigo que estaba en la misma mesa que Bertín y cuando le vi que estaba ahí, como mínimo por educación, por cortesía, le saludé 'Hola Bertín, ¿cómo estás?' Me dice, 'yo a ti no te saludo'. 'Ah, bueno, pues nada, pues adiós, tú te lo pierdes'. Es lo que pasó" ha relatado desmintiendo así los rumores de enfrentamiento. El motivo del 'desplante' del artista es que no le han sentado bien las críticas de Lomana por su actitud respecto a la paternidad del hijo de Gabriela. Sin embargo, la televisiva no da ni un paso atrás y atiza a Bertín dejando claro lo que piensa de él: "Últimamente él viene enfadado siempre, porque él, el mayor enemigo de Bertín es el propio Bertín cada vez que abre la boca". "Él es el que ha dicho muchas cosas que no debería, entonces muchas mujeres y yo entre ellas hemos saltado para defender a Gabriela y a su hijo también, aunque a él no le guste la palabra hijo" ha sentenciado. Un distanciamiento que no impide que Carmen reconozca que Bertín "sigue siendo una persona a la que conozco hace mucho tiempo y a la que le tengo mucho cariño", por lo que no descarta tener una conversación con él en algún momento. Su encontronazo con el cantante no es el único tema que ha dado que hablar en la fiesta del 'Turronero', porque también ha sido comentadísimo el tonteo de Álvaro Muñoz Escassi e Hiba Abouk tras la ruptura del jinete y María José Suárez. A pesar de que mucha gente ha contado que no se separaron durante toda la jornada, y que hubo complicidad y gestos de cariño entre ambos, Lomana asegura que ella no vio absolutamente nada: "A Álvaro le vi porque estaba sentado muy cerca de mí, estaba con gafas, como siempre, muy atractivo, pero a Hiba yo no la vi o no la reconocí porque creo que está rubia platino. A Álvaro le vi bastante tiempo, pero le vi solo con amigos. Cuando digo amigos, hombres, amigos, que estaban allí". "Álvaro tiene mucho peligro. Hiba, ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado, que ya lo has pasado muy mal" ha advertido a la actriz, confesando que a ella le gustaba la pareja que hacía el jinete con María José y le "encantaría que todo se volviera a recolocar porque me da mucha pena que haya terminado esa relación". A la fiesta del 'Turronero' también asistió Bárbara Rey, pero la socialité no se cruzó con ella. Sobre su guerra con su hijo Ángel Cristo prefiere no posicionarse, aunque reconoce que le parece que "se están destrozando por ambas partes". "Lo mejor que pueden hacer es callarse. Es una pena" sentencia.

