Sunak vota y pide apoyo para "evitar una 'supermayoría' de los laboristas" en Reino Unido

El primer ministro de Reino Unido, Rishi Sunak, ha acudido este jueves a votar en las elecciones generales y ha hecho un llamamiento a la población para "evitar una 'supermayoría' de los laboristas", dado que todos los sondeos dan una clara victoria al partido ahora en la oposición. "Las urnas están abiertas. Voten conservador para evitar una 'supermayoría' laborista que significaría impuestos más altos para toda una generación", ha dicho Sunak en un mensaje en su cuenta en la red social X tras acudir a votar a North Yorkshire acompañado de su esposa, Akshata Murty. Durante el último día, Sunak ha publicado un mensaje cada hora a modo de cuenta atrás con diferentes motivos para "evitar una 'supermayoría' laborista" en las urnas. "Está en sus manos", dijo hace 24 horas, dando inicio a esta batería de 'tuits', en los que argumenta que "a los laboristas no les importa el tamaño de la clase de sus hijos" o que el partido opositor defiende "impuestos más altos y fronteras más débiles". "La compañía energética de los laboristas no generará energía. Eso sólo significa una cosa. Impuestos más altos", dijo en otro de los mensajes, tras lo que insistió en que "los laboristas elevarán los impuestos" y en que "las familias trabajadoras pagarán 2.094 libras más en impuestos bajo los laboristas". "Los laboristas incrementarán el impuesto de sucesiones e irán también a por los pensionistas", recalcó Sunak, que ha hecho de este el principal caballo de batalla de su campaña. "Los laboristas se contentan con elevar los impuestos, pero no se comprometen a defender el país", reiteró, ahondando sus críticas a la oposición por lo que considera una postura débil frente a la migración. En esta línea, argumentó que "los laboristas incrementarán los impuestos en todas las fases de la vida, incluida la muerte" y que el líder del Partido Laborista, Keir Starmer, "pondrá impuestos hasta por conducir". "Los laboristas elevarán los impuestos. Una y otra y otra vez", zanjó en un último mensaje antes de acudir a votar. Los colegios electorales han abierto a las 7.00 horas (hora local) para las primeras parlamentarias desde diciembre de 2019, un periodo en el que tres primeros ministros han vivido en Downing Street, ejemplo de una época convulsa que, según todos los sondeos, precede a un cambio de ciclo en el que los laboristas aspiran incluso a conseguir su mayor victoria histórica. Salvo sorpresa mayúscula, el próximo primer ministro será Starmer, que tras asumir sin grandes aspavientos en 2020 el liderazgo de la oposición ha ido ganando popularidad a costa de un Partido Conservador que no ha dejado de perderla, empezando por los efectos colaterales del Brexit y la controvertida gestión política durante la pandemia.

