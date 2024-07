Ascienden a 23 los militares detenidos por el intento de golpe de Estado en Bolivia

El comandante de la Policía de Bolivia, Álvaro Álvarez, ha confirmado este miércoles una nueva detención por el intento de golpe de Estado que se produjo la semana pasada en La Paz, se trata de un general del Ejército, si bien no ha facilitado más detalles sobre el sospechoso. Con esta son ya 23 las personas que han sido arrestadas por aquellos hechos, de las cuales 21 siguen bajo custodia, si bien once de estas se encuentran bajo detención domiciliaria. En total son al menos 30 los sospechosos que están siendo investigados, por lo que no se descartan más detenciones. Entre los principales señalados están los antiguos jefes del Ejército Juan José Zúñiga; de la Fuerza Aérea, Marcelo Zegarra; y de la Armada, Juan Arnez, así como el comandante del grupo de élite F10 de las Fuerzas Armadas, Vladimir Lupa Salamanca, todos ellos encarcelados mientras avanzan las investigaciones. El asedio liderado por Zúñiga a la sede del Gobierno en la plaza Murillo de La Paz fue sofocado apenas tres horas después. La Fiscalía ha imputado por terrorismo y alzamiento armado contra la seguridad del Estado a los principales implicados, mientras que el Gobierno insiste en imponer otros cargos más como el de traición. En caso de que fueran declarados culpables, podrían enfrentarse a penas de prisión de entre 15 y 30 años.

