Anabel Pantoja vive su sábado más intenso: boda por la mañana y concierto por la noche

Viviendo uno de sus mejores momentos personales, este sábado Anabel Pantoja reaparecía en Madrid junto a su pareja, David Rodríguez, en la boda de su amiga Ana Moya y Diego Conde. Un enlace matrimonial que reunió en el centro de la capital a multitud de rostros conocidos del mundo influencer. Sin embargo, parece que la sobrina de Isabel Pantoja no aguantó toda la boda porque la por la noche la vimos en el concierto de Manuel Carrasco en el Santiago Bernabéu. Allí pudimos hablar con ella y nos desveló porqué se fue de la boda tan pronto. Y no había mucho misterio... ya que Anabel nos explicó que "como no puedo beber, y veo a todo el mundo tan alegre" decidió marcharse después de acompañar a las novios durante todo el día. Lo que nadie imaginaba es que por la noche la veríamos en este otro plan... con su adorado Manuel Carrasco. Por último, nos habló también del babyboom entre las famosas, que además de darle mucha alegría compartir esta experiencia con ella, nos desvelaba que le ha venido bien para pasar a un segundo plano: "Hay tantos embarazos, nene, que yo creo que yo ya he pasado en segundo plano".

