El general Zúñiga asegura que "se va a saber la verdad" sobre el intento de golpe de Estado en Bolivia

Este mediodía (hora de Bolivia) han sido trasladados a prisión el excomandante del Ejército de Tierra, José Zúñiga, y otros dos altos mandos implicados en el intento de golpe de Estado del pasado miércoles. El propio Zúñiga ha asegurado antes de su ingreso en Chonchocoro que "algún momento se va a saber la verdad histórica". "Algún momento se va a saber la verdad histórica. Hay gente inocente", ha asegurado a su salida de las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de camino hacia la prisión de Chonchocoro tras imponérsele seis meses de prisión provisional, según recoge el diario 'El Deber'. Zúñiga iba acompañado de otros dos mandos militares, Juan Arnez y Edison Irahola, todos ellos acusados de los delitos de terrorismo y alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado. Los otros 14 detenidos en relación con este caso continúan en audiencia cautelar desde la mañana de este sábado. Mientras, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, ha explicado que Zúñiga estaba ya trabajando en la formación de un gobierno y que tenía intención de trasladar a La Paz al grupo de élite de francotiradores conocido como Satinadores. "Le dieron instrucción a todos los francotiradores de trasladarse hacia la ciudad de La Paz. ¿Cómo vino la orden? Hay un documento escrito y firmado.¿Quién fue el comandante que instruyó traer francotiradores a la ciudad de La Paz? hay bastante información", ha apuntado, según recoge la agencia de noticias ABI. El regimiento de Satinadores tiene base en Tarija adonde fue enviado un avión Hércules para llevar a La Paz a este contingente, según un radiograma publicado por Del Castillo. También había orden de traslado de los francotiradores del grupo de élite F10 de Cochabamba. AUTOGOLPE Por su parte, el expresidente Evo Morales, rival del actual mandatario, Luis Arce, ha apuntado que está "convencido" de que se trata de un "autogolpe" para levantar la imagen de Arce y tapar "la mala gestión" del Gobierno. "Como dijo el general (Zúñiga) es para levantar su imagen. Hay comentarios (que piensa) dejar la Presidencia a la junta militar para que Evo no sea presidente. Junta militar (o) Evo es el conflicto. Nacional e internacionalmente (están) convencidos, el blanco era Evo, (pero) ha fracasado", ha afirmado Morales durante un acto en la Federación Yungas Chaparé. Para Morales, "Lucho (Arce) nos engañó, nos mintió, mintió a los bolivianos y al mundo entero". "Será golpe o autogolpe, se debate, (pero) estoy más convencido que es un autogolpe para levantar su imagen o dejar la Presidencia a la junta militar, es muy seria esa denuncia", ha añadido. Otro de los motivos de esta intervención militar sería tapar "la mala gestión" del Gobierno. Por ello ha destacado que desde el miércoles no se habla sobre la falta de combustible, desvío o dólares. "Solamente darse cuenta, 2005 había un poquito de inflación, no falta dólar, ahora falta dólar. En febrero todavía no sentíamos, pero ahora como los agroquímicos suben, si sentimos por la falta del dólar, los medicamentos suben por la falta de dólar y eso afecta", ha apuntado. El Gobierno "está bien asesorados por los gringos", según Morales. Luis "Almagro (secretario de la OEA), el golpista de 2019, (está) apoyando a Lucho Arce, la embajada (EEUU está) apoyando al Lucho. Cuando había golpe de 2019 Almagro golpista, y la embajada de Estados Unidos, de Donald Trump, festejando el golpe de Estado, festejando mi salida y ahora los gringos (están) apoyando a Lucho", ha señalado.

