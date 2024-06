China y Perú suscriben nuevos acuerdos bilaterales para fortalecer su "asociación estratégica integral"

Los Gobiernos de Perú y de China han acordado este viernes suscribir nuevos acuerdos bilaterales de cooperación con el fin de reforzar la "asociación estratégica integral" entre ambos estados, en el marco de una visita oficial de la presidenta peruana, Dina Boluarte, a su homólogo chino, Xi Jinping. "¡Fortalecemos relaciones bilaterales entre Perú y China! La presidenta de la República, Dina Ercilia Boluarte Zegarra, y el presidente chino Xi Jinping, participaron de la suscripción de una serie de acuerdos que fortalecen la asociación estratégica integral entre ambos países", ha indicado la Presidencia de Perú en la red social X. Por su parte, Xi ha celebrado la asociación con Perú, "el primer país latinoamericano en firmar un paquete de acuerdos de libre comercio con China", y ha reiterado su compromiso de trabajar con el Ejecutivo peruano para "impulsar su asociación estratégica integral a nuevas alturas". "China concede gran importancia al desarrollo de sus relaciones con Perú, y está dispuesta a trabajar con Perú para consolidar la confianza política mutua, profundizar la cooperación práctica, promover el aprendizaje mutuo entre civilizaciones y mejorar la coordinación multilateral", ha manifestado Xi, según declaraciones recogidas por la agencia Xinhua. El dirigente asiático ha subrayado el "importante papel" que las empresas chinas han desempeñado no solo en el desarrollo económico del país andino, sino también "en la mejora de las condiciones de vida de la población a través de importantes proyectos de cooperación". "MEJORAR LA SINERGIA" En este contexto, Xi ha instado a "mejorar la sinergia" entre ambas partes para "coordinar la cooperación bilateral en minería, energía, manufactura y agricultura, y aumentar la cooperación en ámbitos emergentes como nuevas energías, economía digital, inteligencia artificial y atención médica digital", entre otras. "Damos la bienvenida a la entrada de más productos peruanos de alta calidad en el mercado chino y esperamos que Perú proporcione un entorno legal y político sólido para la inversión china y la cooperación a largo plazo", ha agregado, instando a redoblar esfuerzos conjuntos para terminar el puerto de Chancay conforme a lo previsto. Por otro lado, señala Xinhua, Xi ha demandado una mayor cooperación en materia de educación, cultura y turismo, entre otros ámbitos, a fin de "sentar una base más sólida de apoyo público" a las relaciones bilaterales. A este respecto, por ejemplo, ha prometido más becas para que alumnos peruanos puedan cursar estudios en China. Por su parte, Boluarte ha destacado los "fructíferos resultados" de "los intercambios y cooperación bilaterales en política, economía, comercio y cultura" llevados a cabo durante los últimos años y ha elogiado "las importantes contribuciones hechas por los habitantes de ascendencia china en la historia". "En especial, la inversión y la cooperación que involucran a empresas chinas en Perú no sólo han creado un gran número de empleos para Perú, sino que también han traído tecnología y experiencia avanzadas", ha apostillado la mandataria peruana y así lo ha recogido la mencionada agencia. "IMPORTANTES MIEMBROS DEL SUR GLOBAL" Por otra parte, el presidente chino ha destacado la naturaleza de ambos países como "importantes mercados emergentes de la cuenca del Pacífico" y como "importantes miembros del Sur Global", razón para "ampliar la coordinación y promover el desarrollo común del Sur Global", apostando por el desarrollo de las relaciones no solo con Perú, sino en general con América Latina y el Caribe. En esta línea, Boluarte ha reconocido que "Perú admira los grandes logros de China" y que "espera aprender de la exitosa experiencia" del gigante asiático "para el mejor desarrollo de Perú". Así, la presidenta se ha comprometido a "ofrecer un entorno de negocios favorable para las compañías chinas" y ha afirmado que "más empresas chinas (serán) bienvenidas para invertir en Perú y reforzar la cooperación en ámbitos como infraestructura, desarrollo verde y energías limpias". Los acuerdos fruto del encuentro entre Boluarte y Xi se han materializado en la firma del Plan de Acción Conjunta del Gobierno de la República Popular China y el Gobierno de la República del Perú (2024-2029), así como en el refrendo de múltiples documentos de cooperación bilateral sobre economía y economía digital, comercio, medios de comunicación, ciencia y tecnología, entre otros.

