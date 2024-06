Índice Topix de Japón alcanza nivel intradiario más alto desde 1990

(Bloomberg) -- El índice Topix de Japón alcanzó el viernes su nivel más alto desde 1990 antes de recortar parte de sus ganancias debido a que el índice de referencia de renta variable encontró apoyo en los esfuerzos por mejorar la rentabilidad de los accionistas y en las acciones financieras que se benefician del alza de las tasas de interés.

El índice de acciones más amplio del país subió hasta un 1%, hasta los 2.821,86 puntos, pero recortó su avance para terminar el día un 0,6% por encima de su nivel de cierre del 22 de marzo. Esto lo deja a solo un 2,6% del récord histórico establecido en diciembre de 1989. El índice Nikkei 225, que alcanzó su máximo histórico a previamente en el año, también subió un 0,6%.

Las acciones de valor como las de bancos y compañías de seguros lideraron las ganancias, y los índices de ambos sectores subieron al menos un 2,4%, mientras los rendimientos de los bonos a 10 años mantuvieron su alza por encima del 1%. Los datos de inflación de Tokio publicados el viernes por la mañana repuntaron en junio, por lo que es probable que un posible incremento de tasas de interés se mantenga en la agenda de discusiones de la reunión de julio del Banco de Japón.

Los bancos han contribuido en gran medida al repunte del Topix desde su mínimo de mediados de abril, ante la expectativa de que el alza de las tasas de interés mejore su rentabilidad. Las empresas en general también aumentaron los dividendos y anunciaron recompras de acciones a un ritmo récord.

La debilidad del yen también ha ayudado a los exportadores, aunque los niveles recientes han suscitado preocupación por el impacto negativo en los costos de importación y la confianza de los consumidores, y aumentan las perspectivas de una intervención oficial para apuntalar la moneda. Las expectativas de inflación alcanzaron su nivel más alto desde al menos 2004, lo que refuerza la idea de que el banco central suba las tasas de interés.

Los activistas están asumiendo un papel más importante a la hora de presionar para que se lleven a cabo reformas en el gobierno corporativo, lo que ha hecho subir algunas acciones. Hasta ahora han realizado 100 inversiones en empresas japonesas con un valor de mercado de unos US$318.000 millones, según datos recopilados por Bloomberg.

La medida se ha visto respaldada por las iniciativas de la bolsa de Tokio para aumentar el atractivo de las acciones japonesas, entre las que se incluyen la cotización de empresas que han hecho públicos voluntariamente planes para mejorar la eficiencia del capital. En junio, la bolsa anunció que ampliaría el universo de acciones incluidas en el índice Topix y reduciría el número de componentes. Los analistas esperan que la reforma haga más hincapié en la liquidez y presione a las empresas para que mejoren su gobernanza.

