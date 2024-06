La soprano rusa Aida Garifullina: "Plácido Domingo le ha dado mucho a España y al mundo, merece el aprecio y el amor"

La soprano rusa Aida Garifullina, ganadora del concurso internacional Operalia en 2013, ha asegurado que Plácido Domingo se merece "el aprecio y el amor" de España y del mundo entero porque les ha dado "mucho" y espera que la situación del tenor cambie en los próximos años, a pesar de las acusaciones vertidas sobre él de acoso sexual por parte de una veintena de mujeres. "Es un hombre muy noble, en mi experiencia con él y en lo que he escuchado de otras personas cercanas que han trabajado o que son amigas suyas, siempre ha sido un hombre muy, muy gentil (...) A pesar de todo, sigue representando a España en todo el mundo. Y quedará en la historia para siempre", ha añadido Garifullina en una entrevista con Europa Press con motivo de su actuación en el Festival de Santander el próximo 3 de agosto. El tenor español fue jurado decisivo en la victoria de la soprano en el concurso Operalia en 2013, y por eso Garifullina ha explicado que va a estar "agradecida" toda su vida, un agradecimiento que, según ha agregado, comparten "otros compañeros" del concurso porque les "apoyó y ayudó" a convertirse en artistas. "Plácido Domingo ha jugado y sigue jugando un gran papel en mi vida, en mi carrera. Estaré muy agradecida con este increíble ser humano toda mi vida. Me dio la oportunidad de convertirme en quien soy ahora, de estar donde estoy ahora y de que mis sueños se hicieran realidad. Es una persona increíble. No solo es uno de los mejores en la industria musical, en la historia de la ópera, también es un alma muy profunda y hermosa. Tiene un corazón muy grande", ha defendido. En 2014, Domingo acompañaba Garifullina -de 36 años- a su ciudad natal, Kazán (Rusia), para dar su primer concierto en esa zona, algo que fue "mágico e histórico" tanto para la soprano como para los ciudadanos de Kazán. "Hicimos un concierto en mi ciudad natal porque mi gente en Kazán soñaba con Plácido Domingo. Nunca había venido antes, y cuando vino fue una gran alegría para ellos. Aún me lo recuerdan y han pasado diez años desde 2014. Lo recuerdan y siguen viniendo a decirme 'gracias, gracias, muchas gracias'. Fue un momento mágico y histórico. Es un hombre tan gentil", ha recordado. "LA CULTURA OPERÍSTICA EN ESPAÑA ES GENIAL" La artista vuelve a actuar en España tras su paso por el Teatro Liceu de Barcelona con 'Romeo y Julieta' el pasado año 2018 y en ese sentido ha explicado que la cultura operística española es "genial" y el público "hermoso y cálido". Así, para Garifullina, actuar en el concierto inaugural del Festival de Santander este agosto es "un regalo" y ha adelantado que está preparando con la orquesta un programa de "música diferente" con airas rusas y checas, aunque espera cantar algo en español, también. "Son arias que no se hacen a menudo en el mundo. Pero son verdaderos regalos y espero que el público lo disfrute. Es un programa que no es muy conocido en el mundo, pero muy famoso en mi país, Nikolái Rimski-Kórsakov. Los compositores son muy conocidos, por supuesto, pero estas piezas en particular no se tocan mucho en las casas de ópera. No como las óperas italianas o francesas. Por eso creo que es aún más interesante para el público escucharla. Porque siempre queremos descubrir algo nuevo, ¿verdad? Así no escuchamos todas las mismas arias de ópera en cada concierto", ha explicado. Durante de la pandemia de la Covid-19, Garifullina -quien ha calificado la época como "triste" y nada "fácil"- tuvo tiempo de "pensar" e ir a lo "más profundo" de sus pensamientos, algo que cree que le ha hecho "una mejor cantante y una mejor actriz". Ahora, encima del escenario se siente "diferente" y desea "abrir su corazón al público". "Pude construirme otra vez en los últimos años, a pesar de que creo que la pandemia se llevó algo nuestro emocionalmente, y así disfrutar de las actuaciones de una manera diferente para estar más conectada con el público (...) No es solo acerca de la técnica vocal. Por supuesto, trabajo con mi profesor vocal todos los días, pero cuando voy a la escena, quiero contar la historia a la gente. Quiero abrir mi corazón, y que ellos sientan el papel que estoy haciendo. Quiero sentirlo profundamente. Me gusta que el público ría, pero también que llore. Quiero sentir el dolor del personaje y obtener todas las posibles sensaciones y emociones de mi 'performance'", ha concluido.

Compartir nota: Guardar Nuevo