Mueren 14 personas, incluida una hermana del jefe del brazo político de Hamás, en un ataque de Israel en Gaza

Alrededor de 15 personas, entre ellas una de las hermanas del líder del brazo político del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), Ismail Haniye, han muerto este martes en un bombardeo ejecutado por el Ejército de Israel contra el campamento de refugiados de Shati, situado en la ciudad de Gaza, en el norte de la Franja. Según las informaciones recogidas por el diario palestino 'Filastin', vinculado al grupo islamista, al menos catorce personas han muerto en el bombardeo, entre ellas una hermana de Haniye y varios de sus familiares. Haniye no se ha pronunciado por ahora sobre las informaciones, cerca de dos meses después de que Israel matara a tres de sus hijos y a cuatro de sus nietos en otro bombardeo en Gaza. Las autoridades israelíes imputaron además por "incitación al terrorismo" en abril a otra de las hermanas de Haniye --detenida días antes-- por dos mensajes enviados a través de su cuenta en WhatsApp "ensalzando o apoyando" los ataques perpetrados el 7 de octubre por Hamás y otras facciones palestinas contra territorio israelí. Asimismo, al menos doce personas, incluidos varios niños, han muerto en un segundo bombardeo contra una escuela usada como refugio para desplazados forzosos por los ataques de Israel en el centro de Gaza, en medio de la ofensiva lanzada por el Ejército israelí contra el enclave hace más de ocho meses, después de los citados ataques del 7 de octubre. Por su parte, el Ejército de Israel ha reconocido su responsabilidad en el bombardeo en Shati y ha dicho que ha atacado un edificio en el campamento y otro en la zona de Darj Tupá, también en el norte de Gaza, que "eran usados por terroristas de la organización terrorista Hamás". "Los terroristas operaban desde las instalaciones de una escuela que la organización usaba como escudo para sus actividades terroristas", ha argumentado. "Los terroristas estaban implicados en planificar muchos planes terroristas contra Israel y algunos participaron en la retención de rehenes y participaron en la masacre del 7 de octubre", ha manifestado en un comunicado en su página web, en el que ha dicho que llevó a cabo "inspecciones desde el aire" y usó "armamento preciso" para "reducir los daños a los no implicados". "La organización terrorista Hamás viola de forma habitual el Derecho Internacional y usa de forma sistemática los edificios civiles y a la población civil como escudos humanos para sus acciones terroristas contra el Estado de Israel", ha zanjado el Ejército de Israel, que sin embargo no se ha pronunciado sobre las identidades de los muertos en el bombardeo ni ha confirmado si la hermana del líder del brazo político del grupo islamista palestino figura entre ellos.

