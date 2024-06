Montse Tomé: "Lo importante es que Patri Guijarro está preparada, con ganas y disponible"

La seleccionadora española femenina de fútbol, Montse Tomé, justificó la convocatoria de Patri Guijarro casi dos años después porque, según ella, está "preparada, con ganas y disponible" para volver al combinado nacional en los dos últimos partidos de clasificación para la Eurocopa de 2025 ante Chequia y Bélgica, y que servirán de preparación para los Juegos Olímpicos de París. "Lo importante de todo es que ella está preparada, con ganas y disponible. A mí desde la federación, y desde la dirección, que son quienes han realizado el trabajo, me han dicho que a partir de ya puedes contar con Patri (Guijarro)", comentó Tomé este martes tras anunciar la lista de convocadas para los últimos partidos de clasificación para la Eurocopa de 2025, a los que España llega ya clasificada. La centrocampista balear ha sido la gran novedad de la lista de convocadas. La seleccionadora llamó a "valorar que se ha ido trabajando, y que se han respetado todas las decisiones" para acabar contando con Guijarro dentro de las 26 futbolistas, después de dos años de ausencia tras el estallido del conflicto de las 15 jugadoras que anunciaron su renuncia a seguir yendo convocadas con la selección tras la Eurocopa de 2022. "Nosotros la valoramos positivamente dentro del rendimiento que queremos en el equipo", apuntó la asturiana, que confesó que ha podido hablar con la mallorquina, y que es una jugadora que conocen "bien", que han "valorado desde hace mucho tiempo". "La vamos a ayudar, al igual que hemos ayudado a todas desde septiembre. El marco con el que empezamos no fue fácil. La vamos a ayudar en todo lo que necesita a nivel profesional y humano, y estoy segura de que todo el equipo la va a ayudar, porque tienen muchísimas ganas de estar aquí y de competir", señaló la seleccionadora. Tomé expresó que en el caso de la central Mapi León, también dos años ausente, para regresar a la selección, tiene "la misma información", y que Claudia Pina "también está disponible" para jugar con España, aunque no ha sido incluida en esta convocatoria. "LA VUELTA DE GUIJARRO ES UNA VICTORIA" Tomé no considera la vuelta de la balear como una victoria suya, sino que "detrás hay un grupo de personas en el cuerpo técnico y en la dirección". "Se está haciendo un trabajo para que seamos un equipo que la gente admire admire desde el fútbol en el campo, y también desde lo que transmitimos desde fuera. Creo que es una victoria de todos y cada uno desde su rol", zanjó la ovetense. Además del regreso de Patri Guijarro, las principales novedades de la lista son las ausencias de dos campeonas del mundo, la central y capitana Ivana Andrés, y la delantera Esther González. "Lo peor de todo o lo más complicado a la hora de hacer las listas son esas futbolistas que se quedan fuera, que seguramente piensan que tienen que estar y que al final pues tienes que contar con la decisión de convocar a 26. Desde aquí sí que me gustaría mandarle un mensaje de agradecimiento a todas las futbolistas que han venido con nosotros desde septiembre. Todas han aportado dentro de su rol", declaró. "Ahora tenemos otras 26 futbolistas que van a tener que ejercer diferentes roles, porque el marco de los Juegos Olímpicos nos lleva a que el día 3 de julio tengamos que dar una lista de 18 más 4 y esto también va a conllevar una gestión, unos roles diferentes que tenemos que aceptar", sentenció. La seleccionadora recalcó que, para confeccionar las listas, valoran "la capacidad de la futbolista", y si esa capacidad les "acerca" a lo que quieren como selección y como modelo de equipo. "Valoramos su temporada, el rival al que nos vamos a enfrentar, y de ahí, el cuerpo técnico maneja una cantidad de información que hace que al final tenga lo mejor para poder decidir", remarcó. Tomé no olvida que en esta lista ha dejado fuera a futbolistas que "sueñan" como "todo deportista" por estar en unos Juegos Olímpicos. "Cuando como seleccionadora pienso en la parte humana, puede ser que me debilite un poco, y rápidamente tengo que pensar qué necesita el equipo, qué capacidades necesito, y es ahí donde elegimos lo mejor para la selección, y ahí está la justicia", resaltó. Tomé también agradeció a los "recursos humanos y materiales" con los que han contado ella y su cuerpo técnico desde septiembre, y que les ha permitido "estar en muchos campos de España, y en otras ligas". "Hemos podido hacer un balance, tener una información muy detallada de todas las futbolistas con mucho trabajo. Esto hace que cuando lleguemos a este punto, que sabemos que iba a ser importante, al menos tengamos la tranquilidad para poder elegir", reiteró. La seleccionadora recalcó que mirará "por el bien del equipo y del grupo". "Hay que pensar en el equipo y en esa gestión que nos haga, sobre todo a ellas, tener un clima de trabajo bueno que les permita sacar ese talento. Cuando las veis disfrutar es porque realmente eso se está consiguiendo, están consiguiendo ser ellas, ser nosotras y eso es lo que tenemos que lograr nosotros", apuntó la asturiana. "VICKY LÓPEZ TIENE UN TALENTO NATURAL" Una de las jugadoras que ha formado parte de las últimas listas, y que también formará parte de las convocadas para los partidos ante República Checa y Bélgica, es la joven de 18 años Vicky López, que debutó en la Liga de Naciones que conquistó la selección española. "Es una jugadora que tiene un talento natural, que la conozco desde la sub 12 de Madrid que jugaba como extremo. Igual alguien podía pensar era pronto, y desde el principio en el entrenamiento se adaptó bien. Tiene talento, es joven, hay que cuidarla, hay que ayudarla a ser mejor futbolista, a ser mejor persona, ella tiene todo", expresó. "Al igual que las 26 que están aquí, nuestro trabajo como cuerpo técnico es acompañarlas en su trabajo, en su esfuerzo. Eso sí que se le vamos a exigir esfuerzo a todas, para que puedan disfrutar de la selección, del equipo que somos, del que queremos ser", comentó. La asturiana espera que las jugadoras "hayan disfrutado de las vacacoines, que hayan descansado, y que hayan recuperado toda la energía. Van a llegar en un punto bueno porque el equipo cada año parte de un punto mejor", sentenció la ovetense, que anunció que estarán en Los Ángeles de San Rafael desde el lunes al viernes, y reiteró que cuentan ahora mismo "con las 26 mejores futbolistas" que han valorado para los que les viene. "Entrenar con las mejores es lo mejor para una deportista de alto nivel así que nosotros lo que queremos es generar ese clima profesional de trabajo que hemos intentado implantar desde septiembre. Tenemos muchísimas ganas, una energía brutal y en nuestra cabeza están todos esos rivales para ver de qué manera podemos plantear lo mejor para competir esos partidos", aseveró. Por último, hizo balance de sus nueve meses al frente de la selección. "La profesión que tengo me encanta, es una suerte y un privilegio poder estar en este sitio, en el que trato de trabajar con honradez, con ganas. Al final tenemos un balance de 12 partidos, 11 victorias", incidió. La única derrota, ante Italia en Pontevedra, dijo que les hizo "aprender". "Lo que nos motiva es ver el talento que tenemos, el trabajo que podemos hacer con ellas y las mejoras que tenemos como equipo. Esto es una oportunidad, estoy contenta y con muchas ganas de Juegos Olímpicos, que es la primera vez en la historia que España va a estar. Así que animo a toda España a que pueda ahí y se ilusione con la selección, por ese equipo que queremos ser dentro y fuera del campo en cuanto a todo, trabajo, valores e identidad", concluyó.

