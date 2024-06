Marc Gasol, sobre su generación: "Ha sido un grupo humano extraordinario"

Madrid, 25 jun (EFE).- Marc Gasol, ex jugador de baloncesto, consideró en una rueda de prensa previa al encuentro preparación para el Preolímpico de Valencia entre España e Italia, en el que fue homenajeado por la grada del WiZink Center de Madrid, que la generación a la que perteneció en el combinado nacional "ha sido un grupo humano extraordinario".

"Ha sido un grupo humano extraordinario, con seres humanos realmente especiales y jugadores con mucho talento. Además nos llevábamos muy bien todos durante muchos años. Cuando ves que ese espíritu que había hace casi veinte años sigue existiendo hoy en día, es importante. Sacrificar tiempo personal o familiar por estar con tus compañeros no es tan normal", dijo.

Preguntado acerca de sus sensaciones fuera de la pista, indicó: "La parte de jugador cada vez queda mas lejos, esos magníficos veranos con la selección me quedan muy lejos. Ha sido un año de transición a la vida civil y estoy disfrutando muchísimo".

"Echo muchísimo de menos competir, pero valoro estar con la familia y poder empezar proyectos en los que involucrarme, aportar y aprender. Animo a los chicos para que consigan los objetivos que se propongan, que son complicados, compitiendo como grupo y ayudándose unos a otros. Tengo muchas ganas de hacer cosas diferentes y nuevas", añadió.

Sobre el grupo actual, señaló: "Siempre hay complicaciones, retos por delante. Cada generación tiene sus retos y es cómo se afrontan, con qué mentalidad. Esta generación tiene los suyos y con Scariolo a la cabeza, y el resto del baloncesto español, estoy seguro de que conseguiremos superarlos. No sé si eso quiere decir medallas. Hay que seguir trabajando con la misma humildad y ambición y eso nos pondrá en un sitio que la competición dirá".

"Todos juntos han sufrido, han ganado y han perdido. Se conocen muy bien y la confianza que uno tiene cuando convive tantos días y tiene momentos buenos y malos hace que a la hora de afrontar nuevos retos saber qué necesitan tus compañeros en cada momento. La experiencia que tienen juntos creo que es muy positiva", opinó.

El equipo encara ahora el Preolímpico de Valencia, del 2 al 7 de julio, por una plaza en los Juegos de París 2024: "Es importante; es un torneo muy rápido y complicado. Hay que intentar competir a tope cada día. También en estos amistosos, como el de hoy, para aprender y conocerse mejor para cuando llegue la competición oficial. Espero que estén a tope y no tengo más que desearles suerte y salud, que la salud también es muy importante. Y ver si el balón entra", contestó a Efe Marc durante la rueda de prensa que tuvo lugar en el Wizink.

Asimismo, afirmó no poder destacar un momento más especial en su trayectoria pues tuvo la suerte de vivir muchísimos; felicitó a Sergio Rodríguez por su carrera y consideró que el 'Chacho' "siempre ha transmitido una sonrisa jugando al baloncesto", y descartó ser entrenador: "Me gusta enseñar y colaborar, pero no tengo el tiempo para estar implicado durante semanas. No es una posibilidad para mi ahora mismo".

Por otro lado, habló del éxodo de jóvenes que destacan en canteras españolas: "El jugador debe de ser consciente y responsable a la hora de decidir que es lo mejor para él, mirarse al espejo que a ciertas edades es algo más complicado porque eres inmaduro. Ser consciente de lo que necesitas, que es jugar".

"Los clubes somos responsables de dar oportunidades, de apostar por los jóvenes y que tiren para arriba y darles minutos para su evolución. Hace falta una conversación entre todos para darles oportunidades para que evolucionen y no se tengan que ir a otro lado por cantos de sirena", completó. EFE

cmg/arh