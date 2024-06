Miguel Ángel Martín ve "paradójico" que el Gobierno critique la concesión de la Medalla Internacional regional a Milei

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha tachado de "paradójico" que el Gobierno critique la concesión de la Medalla Internacional regional al presidente de Argentina, Javier Milei, dado que el propio Ejecutivo ha sido "el más desleal con España". En declaraciones a los medios, Martín ha destacado este domingo que la Administración "no está legitimada" para hablar de estas cuestiones y ha afeado algunas actuaciones del Gobierno español, encabezado por Pedro Sánchez. "Este Gobierno ha sido el más desleal con España. Ha cambiado la política internacional sin pactarla con absolutamente nadie, ha reconocido el Estado palestino sin ni siquiera haberlo hablado con el principal partido de la oposición (que ganó las últimas elecciones en el pasado mes de julio), nos ha metido en conflictos internacionales de manera constante, ha insultado al presidente de Argentina, se ha hecho la foto de la vergüenza con Bildu, ha aprobado una ley de amnistía, que trata de perdonar a todos aquellos que se saltaron la ley...", ha recordado el 'popular' en este sentido. Asimismo, ha señalado que esta medalla se concede a Milei como "presidente elegido por los argentinos" igual que ha sido otorgada a otros dirigentes y a otros mandatarios que han visitado Madrid. El consejero ha arremetido a su vez contra Sánchez y ha exigido que "se ponga a trabajar" y que deje a las comunidades autónomas hacer lo mismo. Además, ha pedido que se renuncie a "hacer oposición" a la presidenta del Gobierno regional, Isabel Díaz Ayuso, y que invierta en las "necesidades de la región", como es el Plan de Cercanías. "Vemos todos los días como los ciudadanos de Madrid no saben si van a poder tener alguna incidencia cuando cojan el Cercanías", ha criticado al hilo. Al mismo tiempo, ha aconsejado "tratar la seguridad de las calles" y dejar de "crear conflictos estériles y que no conducen absolutamente a nada".

